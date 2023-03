Jeep, una collezione di SUV concept mai vista prima d’ora

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Le nuove concept car di Jeep

Il prossimo mese di aprile si terrà la 57esima edizione dell’Easter Jeep Safari. Jeep ha intenzione di mostrare delle creature mai viste prima d’ora, per rivoluzionare il concetto di off-road per il futuro. Una gamma completa di concept Jeep e Jeep Performance Parts by Mopar dalle prestazioni straordinarie, davvero efficienti e inconfondibilmente Jeep.

La nuova gamma di concept car Jeep

È l’ora dell’off-road! Il marchio Jeep torna nella sua “home away from home” in Moab, Utah, per il 57° Easter Jeep Safari, in programma dal 1° al 9 aprile 2023. Da più di cinque decenni, migliaia di appassionati e di fedelissimi del brand Jeep si riuniscono ogni anno per partecipare a uno dei più grandi raduni off-road del mondo, ospitato dal club Red Rock 4-Wheelers di Moab.

E se pensavate che il marchio Jeep non potesse spingersi oltre, beh, allora vi sbagliavate alla grande! Come anticipato, infatti, durante l’evento annuale verrà svelata una collezione totalmente nuova – mai vista prima – di SUV concept, una sorpresa eccezionale.

Durante la manifestazione sarà possibile guidare queste concept Jeep, per testarne con mano e personalmente la capability su un percorso da urlo. I team di progettazione del brand Jeep e di Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar stanno cercando di dare il meglio di sé per la realizzazione di numerosi veicoli unici nel loro genere, in grado di superare rocce e terreni, che porteranno l’esperienza in fuoristrada a un livello superiore, mai provato prima, e dimostreranno perché non c’è nulla di meglio della leggendaria capacità 4×4 di Jeep per affrontare i percorsi off-road nel mondo.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

I primi schizzi e disegni

Ci sono diversi “trail markers” che prima dell’evento forniranno indizi su quello che la Casa ha in serbo per l’evento, su quale sarà la lineup dell’Easter Jeep Safari di quest’anno. I primi schizzi di Jeep e JPP, appena usciti dal tavolo da disegno, accennano a due dei nuovi veicoli concept.

Il primo sarà un SUV Jeep elettrificato 4xe destinato a conquistare i tumultuosi sentieri del backcountry di Moab in assoluto silenzio, e sottolineano ulteriormente la visione del marchio Jeep di realizzare la libertà a emissioni zero.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

A proposito di elettrificazione

Come abbiamo visto già lo scorso anno, la tecnologia 4xe di Jeep piace agli italiani, tanto che il brand è leader nel mercato delle auto alla spina, quello dei veicoli Battery Electric e Plug-In Hybrid. Il successo è firmato dai SUV Made in Italy Renegade, l’auto ricaricabile più venduta nel suo segmento, Compass 4xe – il modello a basse emissioni più venduto in assoluto e il più venduto nel suo segmento, considerando anche i motori termici – e dell’icona Wrangler 4xe.

A tale proposito Alessandro Grosso, Country Manager Jeep Italy, ha dichiarato proprio l’estate scorsa: “Questo risultato è importante in quanto sottolinea ancora una volta l’impegno del brand a costruire un futuro a zero emissioni, una missione denominata Zero Emission Freedom, che è partita ormai due anni fa col lancio di Renegade e Compass 4xe, è proseguita recentemente con Wrangler 4xe e Grand Cherokee. Ognuno di questi lanci rappresenta un momento importante nel processo di evoluzione del marchio, che vira verso l’elettrificazione dell’intera gamma proprio per sottolineare la propria vocazione a superare i limiti e a muoversi su ogni terreno, in modo sempre più sostenibile”.

Come il manager stesso sottolinea, ormai oggi il 4xe è diventato un brand nel brand, riconosciuto come sinonimo di massimo comfort, totale sicurezza, efficienza e fun-to-drive.