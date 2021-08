Jeep prepara l’arrivo del baby SUV elettrico

Jeep si prepara a produrre un SUV completamente elettrico in versione baby: il progetto fa parte della strategia a zero emissioni del marchio di Stellantis che mira ad avere un modello full electric ogni anno entro il 2025.

La volontà del brand è quella di creare una vettura più compatta rispetto alla Renegade che ricorda a grandi linee la Suzuki Jimny. Sulle dimensioni del nuovo baby SUV si è espresso il capo del design esterno di Jeep, Mark Allen:

"Ci sono un paio di altre soluzioni lungo la strada che stiamo cercando di coprire - si legge su Ansa - solo pochi anni fa avevamo appena tre veicoli, mentre adesso siamo arrivati alla line-up che abbiamo ora. Siamo stati estremamente impegnati negli ultimi anni e grazie alla domanda di mercato arrivata a livello mondiale".

Dopo aver svelato in anteprima le prime immagini della nuova Grand Cherokee 4xe Plug-In Hybrid 2022, Jeep punta a soddisfare una fetta di mercato ancora più ampia: il brand americano, già prima che FCA e PSA diedero vita alla fusione diventando Stellantis, aveva raggiunto ottimi risultati in tutto il mondo, conquistando automobilisti in Italia e in Europa.

Adesso, con la nascita del nuovo Gruppo Stellantis e dopo aver festeggiato il grande traguardo degli 80 anni di storia, Jeep si prepara a compiere un altro passo in avanti nel settore delle auto a zero emissioni, dando continuità al progetto già iniziato con la realizzazione dei modelli Renegade e Compass 4xe dotati di powertrain ibridi plug-in.

Per il 2025 è previsto l'arrivo del primo modello completamente elettrico: la nuova baby Jeep che dovrebbe collocarsi al di sotto della Renegade nella gamma dei modelli presenti sul listino Jeep, entrando a far parte del segmento B con un'offerta inedita per il brand a stelle e strisce.

La baby Jeep sarà un SUV compatto full electric che per caratteristiche e dimensioni, potrebbe andare a sfidare Suzuki Jimny, l'icona del mondo offroad tornata sul mercato in una nuova veste. La prima vettura 100% electric del marchio di Stellantis potrebbe essere anche il primo modello basato sulla nuova piattaforma STLA Small, la più piccola del Gruppo. L'autonomia della baby Jeep dovrebbe avvicinarsi ai 500 km.