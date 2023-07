Jeep Avenger, versione a benzina non solo in Italia

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Jeep La variante a benzina di Jeep Avenger verrà venduta in tutti i principali mercati europei

Jeep Avenger è la piccola Jeep elettrica che è stata lanciata sul mercato all’inizio dell’anno e che è stata realizzata secondo quelle che sono per la Casa le esigenze dei clienti europei, esclusivamente per il mercato d’Europa.

Inizialmente era stata fatta anche un’altra scelta importante: vista la scarsa diffusione di veicoli elettrici in Italia, a causa dei prezzi di listino elevati e della mancanza di infrastrutture di ricarica, per il nostro Paese è stata prevista sin da subito anche una variante a benzina che però, appunto, doveva essere dedicata solo all’Italia. Ma oggi le cose sono cambiate.

Jeep cambia i piani

Se nei piani iniziali la Jeep Avenger a benzina era un’esclusiva italiana, oggi la baby SUV di Casa Jeep invece sarà venduta con motore termico anche in Spagna e in Polonia, come era già stato comunicato, e a tutti i principali mercati europei, includendo quindi anche la Francia, la Germania e il Regno Unito.

In realtà inizialmente all’Italia si erano aggiunte solo la Polonia – Paese in cui viene prodotta la Jeep Avenger, nello stabilimento di Stellantis a Tychy – e la Spagna, mentre oggi la Jeep Avenger a benzina non è più solo un’esclusiva di pochi.

Oltre alla versione elettrica del piccolo crossover, anche la variante con motore termico alimentato a benzina da 1.2 litri verrà presto commercializzata anche in Germania, Francia e Regno Unito, andando a coinvolgere quindi anche tutti i maggiori mercati europei. Una decisione importante, soprattutto visto il grandioso successo di questo modello, che ha dimostrato di essere apprezzato sin dal momento del lancio.

La scelta di Jeep aveva già preso forma nel mese di giugno 2023, quando la Casa aveva già dato la possibilità ai venditori di proporre anche la variante a benzina in Francia e Germania. Oggi si aggiunge anche il Regno Unito alla lista.

Eric Laforge, CEO Jeep per l’Europa, ha spiegato: “La decisione di espandere le vendite della versione a benzina è stata pragmatica e non cambia il piano a lungo termine del marchio di vendere solo modelli elettrici in Europa entro il 2030. Si tratta di una mossa volta a proteggere i concessionari che stavano perdendo potenziali vendite e i clienti che avranno bisogno di manutenzione per le loro Avenger a benzina”.

Una questione di numeri

C’è da dire che, dal mese di gennaio al mese di maggio 2023, sono state vendute in tutto 7.214 Jeep Avenger, delle quali addirittura l’87% erano varianti alimentate a benzina, e tre quarti delle vendite in Italia. Da qui la decisione di ampliare il raggio d’azione della nuova Jeep Avenger a benzina, mentre per quanto riguarda la variante elettrica, la Casa la porterà anche in Giappone, in Corea del Sud, in Marocco e in Turchia entro la fine di quest’anno.

Tutto quello che sappiamo su Jeep Avenger

Come anticipato, Jeep Avenger è un modello che la Casa ha progettato ad hoc per soddisfare le esigenze dei clienti europei, grazie a delle caratteristiche specifiche che evidenziamo di seguito:

in testa a tutto il design vincente e funzionale, l'auto è stata progettata e realizzata per assicurare una protezione a 360° e la massima libertà di movimento. Per ridurre i danni causati dagli impatti a bassa velocità, Jeep Avenger è dotata di fari protetti, piastre sottoscocca anteriori e posteriori e rivestimenti in plastica che circondano la carrozzeria e rialzano le aree in cui è più probabile che si verifichino danni, soprattutto nella guida offroad. Le nuove piastre sottoscocca sui paraurti anteriori e posteriori sono stampate in un materiale polimerico colorato in massa, che dà loro la possibilità di non rovinarsi e non perdere vernice in caso di graffi, il danno sarà praticamente invisibile. Avenger è la compagna di viaggio ideale nella guida urbana ma anche per le avventure offroad;

gli interni sono ampi e versatili, l'auto offre parecchio spazio per gli oggetti di tutti i giorni. In tutto 34 litri all'interno, l'equivalente di un bagaglio a mano. Anche il bagagliaio è spazioso ed estremamente versatile, con 380 litri di volume nella versione a benzina e 355 litri in quella elettrica, e una larghezza del portellone posteriore che supera un metro;

un altro punto di forza di questo modello è il fatto di essere riuscita a mantenere tutte le qualità e le caratteristiche tipiche di un SUV Jeep, offrendo comunque dimensioni compatte. È in grado di ospitare comodamente fino cinque persone, con i suoi 4,08 metri, nonostante sia il SUV Jeep più compatto di sempre;

le tecnologie avanzate sono un aspetto fondamentale, una serie completa di ADAS che, nella versione elettrica, garantiscono un'autonomia di guida di livello 2 e un'esperienza di bordo completamente digitale e connessa, grazie a un display digitale con 20,5" di superficie totale, costituito dalla radio Uconnect da 10,25" e dal cluster digitale da 10,25";

Avenger è anche la prima Jeep a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all'altezza da terra di 200 mm, all'angolo di attacco di 20° e all'angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità offroad inaspettate per questo segmento;

che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all’angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità offroad inaspettate per questo segmento; ricordiamo inoltre che è completamente connessa: grazie ai servizi Uconnect e all’applicazione mobile Jeep, il cliente può restare costantemente in contatto con la sua Avenger, ovunque esso sia. La programmazione della ricarica e della climatizzazione è molto semplice e veloce grazie alla funzione E-Control dell’applicazione: è possibile scegliere l’ora che si desidera per la ricarica – in base alle proprie esigenze – e gestire le condizioni del veicolo. Ma si può anche controllare il livello residuo della batteria, trovare la stazione di ricarica pubblica più vicina verificandone la disponibilità, tenere sotto controllo lo storico delle ricariche e molto altro ancora.

Quanto costa

La nuova Jeep Avenger ha un prezzo di listino che parte da 23.350 euro, è disponibile in rate mensili da 249 euro per la versione Full Electric e 199 euro per la variante 1.2 benzina: il pagamento delle rate comprende anche due anni di manutenzione programmata per il cliente, presso i centri di assistenza Jeep autorizzati.

Un’auto di grande successo che oggi, grazie alla scelta di proporre la motorizzazione termica nei maggiori mercati europei, saprà garantire risultati – già ottimi – ancora più soddisfacenti alla Casa e all’intero Gruppo Stellantis.