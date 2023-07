Jeep Avenger, esordio da record in Italia

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Jeep Avenger ha debuttato sul mercato italiano da neanche un paio di mesi e ha già assunto un ruolo di primo piano per quanto riguarda le vendite del marchio Jeep: il primo SUV 100% elettrico della casa contribuisce al successo del brand, che nel mese di giugno sfiora una quota di mercato del 14%.

Forte del successo di modelli amatissimi come Renegade e Compass – i primi SUV Jeep Made in Italy – e di gloriosi capisaldi dell’off road come Wrangler e Grand Cherokee, il marchio di Stellantis chiude il primo semestre del 2023 al vertice del mercato di vetture a basse emissioni.

Jeep: la prima in Italia per veicoli a basse emissioni

L’atteso esordio del primo SUV 100% elettrico rafforza la posizione di Jeep sul mercato italiano: secondo l’elaborazione di Dataforce, la quota di mercato coperta dalla gamma di SUV ibridi più premiata di sempre domina le vendite dei LEV (Low Emission Vehicle) con una quota di mercato che è arrivata a toccare il 14%.

In particolare, Jeep Compass 4xe è stato il modello più veduto tra gli ibridi plug-in (considerando ogni marchio e segmento) di giugno ma anche dell’intero primo semestre del 2023, mentre Renegade ha conquistato la vetta tra i B-SUV – superando anche i competitor con diverso tipo di alimentazione.

Si tratta di un “successo tricolore” per Jeep: Renegade e Compass sono i primi SUV Jeep Made in Italy mentre Avenger, già eletta auto dell’anno 2023, è il primo modello nella storia del brand ad essere disegnato lontano dagli Stati Uniti, più precisamente nel Design Studio di Torino.

Avenger nella famiglia Jeep

Lanciato a giugno nel corso dei “Full Power Days”, Avenger non è solo il primo SUV elettrico della Casa fondata a Toledo: è la sintesi del DNA Jeep, un compendio capace di esaltare stile, funzionalità e tecnologia che si posiziona all’apice della svolta a zero emissioni del brand.

Capace di resistere a condizioni atmosferiche che vanno dai -30° ai +40°, il sistema che anima il B-SUV elettrico Jeep è in grado di assicurare un’autonomia di 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città. Grazie alla ricarica rapida da 100 Kw, la batteria da 54 kWh di Avenger si ricarica dal 20 all’80% in soli 24 minuti, mentre usando il cavo Mode 4 presso una stazione di ricarica pubblica a corrente continua sono sufficienti appena 3 minuti di carica per percorrere 30 chilometri.

Disponibile anche con motore a benzina da 100 CV, con emissioni di CO2 inferiori ai 130 grammi per chilometro, Avenger è entrata nella gamma Jeep con lo spirito di una sorella minore capace di esaltare la storia e il carattere della famiglia. Il suo ingresso nel listino Jeep al fianco di modelli che hanno definito un’epoca come Grand Cherokee e Wrangler si traduce in un rinnovato slancio che coinvolge l’intera gamma Jeep 4xe, pensata per offrire veicoli a basse emissioni capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”.

Non si tratta ormai solo di off road: i SUV della famiglia Jeep sono oggi vetture ideali anche per la guida in città. La tecnologia plug-in hybrid consente infatti un’autonomia urbana di 50 km in modalità full-electric che nulla toglie al divertimento di guida e alle prestazioni che ci si aspettano da una Jeep.