Jeep Avenger diventa l’auto dei Vigili del Fuoco

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Jeep Avenger, il modello elettrico diventa l'auto dei Vigili del Fuoco: 1.000 unità in consegna

Consip ha indetto una gara che Stellantis si è aggiudicata: dovrà consegnare 1.000 Jeep Avenger elettriche ai Vigili del Fuoco. Le auto formeranno la nuova flotta di veicoli d’istituto destinati anche al supporto degli interventi operativi sul territorio italiano.

Un lotto di Jeep Avenger 100% elettriche, perfezionato a giugno, che va ad aggiungersi quello del mese di marzo, di cui facevano parte 2.160 veicoli BEV di Stellantis sempre per i Vigili del Fuoco: si tratta di 24 E-Ducato, 720 Peugeot e-2008 (recentemente rinnovata dalla Casa) e 1.440 E-Doblò BEV e E-Doblò BEV, ordinati sulla piattaforma Consip.

La Jeep elettrica in servizio

La nuova Jeep Avenger, che ormai conosciamo benissimo sin dal momento del suo lancio sul mercato, è la meravigliosa crossover elettrica (in Italia anche a benzina), che monta motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione altamente efficiente, in grado di erogare in tutto 115 kW (ovvero 156 CV), e una coppia massima di 260 Nm.

Come ben sappiamo, si tratta della prima vettura a zero emissioni in assoluto e il nuovo punto di ingresso alla gamma Jeep. L’auto garantisce un’autonomia in elettrico di 400 chilometri nel ciclo WLTP e può arrivare fino a 550 chilometri in città per andare davvero ovunque.

Com’è fatta

È un’auto entusiasmante e divertente, di tratta del primo SUV Jeep disegnato in Europa, a Torino, e offre caratteristiche perfette per le esigenze dei clienti europei, che cercano:

modelli dalle dimensioni compatte, Avenger ospita 5 persone in 4,08 metri;

auto dalla grande versatilità degli interni, con tanto spazio per gli oggetti di tutti i giorni;

una serie completa di ADAS e dei sistemi più avanzati per un’esperienza a bordo completamente digitale e connessa.

Le nuove Jeep Avenger per i Vigili del Fuoco presenteranno la classica livrea rossa con scritte bianche istituzionali, potranno essere usate per raggiungere i luoghi più impervi con rapidità e sicurezza, grazie soprattutto alle rinomate capability che ogni SUV Jeep possiede.

Avenger è il primo veicolo della Casa a trazione anteriore dotato di Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie che, insieme agli eccezionali angoli di attacco e di uscita e all’altezza da terra del veicolo, la rendono un modello di riferimento del segmento.

Il sistema Selec-Terrain offre sei modalità:

Normal per la guida di tutti i giorni;

Eco per migliorare l’autonomia;

Sport per un maggiore divertimento alla guida;

Snow per la massima trazione su strade o sentieri ghiacciati;

Mud per ottimizzare le prestazioni sul fango e migliorare l’aderenza;

Sand per limitare il rischio di restare bloccati su terreni sabbiosi.

La nuova Jeep Avenger combina sbalzi corti e ruote grandi, caratteristiche che offrono la migliore altezza da terra della categoria (200 mm), oltre a eccezionali angoli di attacco (20°), di rampa (20°) e di uscita (32°), importantissimi per la guida off-road ma utili anche in città.

La nuova fornitura ai Vigili del Fuoco conferma il sodalizio che li unisce a Stellantis, un connubio che mette in evidenza l’eccellenza dei prodotti italiani al servizio della sicurezza e dell’ordine pubblico ma anche negli ambiti propri dei Vigili del Fuoco: dal soccorso pubblico alla tutela ambientale, dalle attività di protezione civile alla salvaguardia dei beni del nostro Paese.