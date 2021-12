Jeep, in arrivo due novità nel 2022

Due novità molto importanti per Jeep in Europa, la Casa automobilistica nota al mondo per le sue meravigliose vetture fuoristrada diventate delle icone di successo nel corso dei decenni. Il primo modello che sarà presentato è Jeep Renegade, di cui abbiamo tanto parlato, e le cui immagini ufficiali dal Brasile sono appena apparse sui canali del brand.

Jeep ha deciso di rinnovare in parte la sua Renegade (lanciata nella versione speciale a giugno 2021), un restyling poco invasivo, che porterà solo alcune piccole modifiche all’aspetto esterno della vettura, oltre a degli ammodernamenti sul fronte della tecnologia, che permetteranno all’auto di rimanere ancora sul mercato per qualche anno. In seguito sarà sicuramente la volta di una nuova generazione, che porterà una vera e propria rivoluzione totale al modello tanto amato. Come abbiamo visto qualche tempo fa, in Casa Stellantis anche la cugina Fiat 500X subirà lo stesso destino.

Ma Jeep non si ferma qui, e nel 2022 ha deciso che porterà sul mercato auto un’altra novità per il Vecchio Continente. Pare che arriverà nella seconda metà dell’anno il nuovissimo B-SUV, già annunciato mesi fa. Nuova vettura per la Casa americana, con la sua solita indole offroad, lunga circa 415 cm (secondo indiscrezioni recenti) e prodotta utilizzando come base la piattaforma CMP.

L’auto uscirà dalle linee di produzione dello stabilimento di Tychy, in Polonia. Un nuovo modello a cui il brand tiene molto, perché sarà fondamentale, secondo quanto dichiarato dalla Casa stessa, per permettere a Jeep di aumentare le vendite in Europa. Sul B-SUV inedito che sarà lanciato il prossimo anno sappiamo inoltre che molto probabilmente sarà la prima auto completamente elettrica che il marchio lancerà sul nostro mercato. Nonostante sia pensata principalmente per la guida urbana, la vettura sarà assolutamente una Jeep al 100%, con tutti gli elementi che contraddistinguono queste vetture nell’ampissimo panorama automobilistico dei nostri giorni.

Jeep ha l’obiettivo di raggiungere un forte rialzo delle vendite in Europa, e i suoi due nuovi modelli aiuteranno la Casa ad ottenere il grande successo sperato. Sarà soprattutto il nuovo SUV compatto a guidare le vendite, auto che porterà Jeep (listino prezzi) in un segmento di mercato che per il momento non era ancora stato esplorato. Stellantis poi rivelerà i futuri piani del Gruppo il 1° marzo 2022.