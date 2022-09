Jeep annuncia due modelli inediti a zero emissioni

Fonte: ufficio stampa Il marchio statunitense si appresta a lanciare sul mercato a Stelle e Strisce due nuovi SUV full electric: la Recon e la Wagoneer S

L’obiettivo dichiarato, e noto da tempo, è piuttosto ambizioso: vendere solamente SUV elettrici entro il 2030. Per raggiungerlo, la strategia industriale e commerciale di Jeep ha subito un’accelerazione improvvisa: addio ai motori diesel e benzina a favore di powertrain elettrici destinati a trasformare il produttore statunitense nel “marchio di SUV a emissioni zero leader nel mondo”.

Una strategia che vede nei nuovi modelli in arrivo in Europa e negli Stati Uniti un primo assaggio di quello che sarà il futuro tutto elettrico di Jeep. Nel Vecchio Continente verrà presto svelata la “baby Jeep” Avenger, prodotta nello stabilimento polacco di Tychy e destinata anche al mercato sud-orientale; negli Stati Uniti, invece, sono attese ben due novità full-electric: la Recon e la Wagoneer S, due modelli che mantengono intatto il DNA Jeep tanto da un punto di vista estetico, quanto da un punto di vista prestazionale.

Jeep Recon: caratteristiche, uscita e prezzo

La Recon sarà uno dei primi SUV elettrici ad arrivare sul mercato statunitense. Nonostante il powertrain elettrico prenda il posto del motore endotermico, il DNA Jeep non ne esce affatto snaturato. Anzi: Jeep Recon è concepita sin dall’inizio per essere al 100% Jeep 4×4, tanto nell’estetica quanto nel comparto meccanico.

A una prima occhiata, infatti, la nuova Jeep full electric ricorda molto da vicino la Wrangler: tetto in tela azionabile elettricamente e portiere rimovibili per viaggiare a “stretto contatto” con la natura. Il powertrain elettrico, invece, regala soddisfazioni tanto nei tratti in asfalto quanto nell’off-road.

Fonte: ufficio stampa

Dotata di trazione integrale con tecnologia Select-Terrain, la Jeep Recon può affrontare con facilità anche i tratti più sconnessi. Le batterie, poi, assicurano autonomia a sufficienza per percorrere anche lunghi tratti di fuoristrada, senza pericolo di ritrovarsi improvvisamente “a secco”. Il sistema di infotainment U-Connect sarà invece dotato di mappe ad hoc per il fuoristrada.

La Jeep Recon verrà presentata nel 2023, con commercializzazione negli Stati Uniti a partire dal 2024. Il SUV elettrico del produttore statunitense arriverà anche in Europa, anche se non è ancora stata resa nota la data di commercializzazione. Sul prezzo di listino, invece, vige il più stretto riserbo.

Jeep Wagoneer S: caratteristiche, uscita e prezzo

Se il primo dei due modelli full electric che Jeep lancerà sul mercato statunitense è votato all’off road, il secondo è invece pensato per un’utenza cittadina che non accetta compromessi. La Jeep Wagoneer S – questo, al momento, il suo “nome in codice” – è un SUV premium di lusso, caratterizzato da linee filanti e aerodinamiche e un comparto meccanico degno di una supercar.

Secondo dati e informazioni rilasciate dal produttore statunitense, infatti. il Wagoneer full electric avrà un battery pack capace di assicurare oltre 400 miglia di autonomia (circa 640 chilometri) e performance da auto da corsa. Il SUV full electric avrà un powertrain capace di sviluppare fino a 600 cavalli di potenza, con un’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 3,5 secondi. Prestazioni rese possibili anche da linee ottimizzate, che migliorano l’efficienza aerodinamica e abbattono i consumi.

La Wagoneer S verrà presentata molto probabilmente nel corso del primo semestre 2023, per poi essere commercializzata – negli Stati Uniti – a partire dal 2024. Per lo sbarco in Europa e negli altri mercati internazionali, invece, ci sarà da attendere qualche mese in più. Anche in questo caso, assoluto riserbo sul possibile prezzo di vendita.