Jaguar Land Rover, certificazione green per la Casa

Per il secondo anno di fila, Jaguar Land Rover ha ottenuto la certificazione Carbon Neutral dei suoi impianti nel Regno Unito.

Un traguardo importante per il marchio britannico che ha deciso, per l’occasione, di organizzare un vero e proprio tour a zero emissioni con un modello di I-PACE elettrica che ha fatto tappa in tutti i suoi stabilimenti. Partenza da Gaydon ad Halewood per poi passare all’impianto Land Rover di Solihull, per il quartier generale di Whitley e lo stabilimento di Castle a Birmingham, elettrificato da poco. Tappa anche all’Engine Manufacturing Centre con sede a Wolverhampton.

La nuova certificazione da parte del Carbon Trust arriva grazie al programma denominato Jaguar Land Rover Destinazione Zero ed è stata ottenuta per la prima volta con due anni di anticipo dalla scadenza fissata entro la fine del 2020. Un passo in avanti importante per la produzione a zero impronta carbonica da parte della Casa britannica.

Quella ricevuta da Jaguar Land Rover lo scorso 31 gennaio è stata la seconda certificazione da parte del Carbon Trust: un riconoscimento che premia tutte le attività svolte per rispettare gli standard internazionali PAS 2060 relativi alla Carbon Neutrality fra l’aprile del 2018 e il marzo del 2019 in tutti i suoi siti di sviluppo, produzione e assemblaggio delle automobili. Nel complesso rappresentano il 77% della produzione mondiale di Jaguar Land Rover.

Questi grandi risultati sono il frutto di importanti investimenti da parte dell’azienda di Coventry che nel corso degli ultimi anni ha speso molto nei progetti di risparmio energetico, soprattutto con l’utilizzo di pannelli solari e dell’illuminazione a LED.

Jaguar, inoltre, ha deciso di investire nel programma Gold Standard di riduzione volontaria delle emissioni di CO2 in tutto il mondo come parte della certificazione formale che prevede progetti di purificazione dell’acqua in Kenya e Uganda, oltre alla fornitura di fornelli non inquinanti in Ghana e in India.

Il viaggio organizzato da Jaguar per festeggiare la certificazione del Carbon Trust è iniziato dopo aver ricaricato la batteria di un modello di I-PACE a Gaydon, utilizzando uno dei 166 smart charger alimentati dai pannelli solari del nuovissimo Advanced Product Creation Center. L’esemplare, grazie ad un’autonomia di 470 chilometri, ha completato il giro dei vari stabilimenti del marchio britannico sparsi per il Regno Unito, della lunghezza di 228 chilometri, con una sola ricarica.