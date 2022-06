Una Jaguar E-Type così non si era mai vista

Fonte: Ufficio Stampa Jaguar La nuova E-type speciale realizzata da Jaguar Classic

La divisione Jaguar Classic ha realizzato un nuovo modello, unico nel suo genere, e lo ha presentato nel giorno più speciale per la Regina, il Platinum Jubilee Pageant. L’esclusiva E-type Roadster Series 1 del 1965 è stata restaurata su precise indicazioni di un facoltoso collezionista.

Lo scorso 5 giugno Jaguar Classic ha presentato questo modello davvero speciale, frutto di un restauro unico nel suo genere. L’esclusiva E-type ha fatto il suo debutto al fianco di quindici iconiche Jaguar che hanno partecipato al Jubilee Pageant, tra cui una selezione di E-type di una grandiosa rilevanza storica, una I-PACE elettrica da gara del trofeo eTROPHY, e sette Jaguar convertibili tutte con a bordo famose “Dame”.

Il restauro speciale di Jaguar Classic

In genere il lavoro di Jaguar Classic consiste nel restauro completo delle E-type, che consente di riportare le auto alle loro condizioni originali. Ma questo esemplare va oltre i solti interventi e dimostra l’enorme potenziale delle personalizzazioni che è in grado di realizzare la divisione Jaguar Classic.

Il collezionista che ha deciso di commissionare questo lavoro speciale sulla E-type aveva delle richieste uniche. Voleva infatti una Spider che era stata prodotta proprio nello stesso anno in cui egli stesso era nato e rifinita con elementi su misura. Il team di si è messo subito all’opera, riuscendo a scovare una meravigliosa E-type Series 1, oltretutto costruita solo due giorni dopo la data di nascita del cliente. C’è voluto esattamente un anno per ricostruire l’auto, iniziando dalla carrozzeria. Rifinita con un’esclusiva colorazione blu metallizzato ispirato alla tonalità presente sulla Union Jack, per mesi nel reparto di verniciatura sono state eseguite consultazioni e campionature che hanno portato alla definizione del nuovo blu.

Gli interni della Jaguar E-type unica

L’abitacolo di questa Jaguar speciale (era l’auto preferita da Enzo Ferrari) presenta meravigliosi rivestimenti in pelle rifiniti in una tonalità di rosso che si ispira agli iconici pillar box britannici (le famose colonnine della posta). Tutti gli altri elementi sono stati rifiniti a mano usando metodi tradizionali e i migliori articoli che Jaguar Classic Works era in grado di offrire.

Non mancano inoltre, per gli interni, le tecnologie moderne disponibili grazie al Classic Infotainment System, che unisce comandi touchscreen, sistema di navigazione satellitare e impianto multimediale con connessione Bluetooth. Elementi di ultima generazione, abbinati però allo stile d’epoca, che resta perfettamente in linea con il look del resto dell’auto. I potenti fari anteriori a LED portano l’illuminazione stradale verso standard più moderni, offrendo anche una maggiore sicurezza.

Tati i dettagli unici che rendono questa Jaguar E-Type ancora più speciale, come la targa esclusiva e una placca celebrativa montata sul cruscotto. Il nuovo proprietario ha dichiarato: “Volevo una classica E-type su cui far affidamento nella guida quotidiana e che fosse confortevole nei lunghi tragitti, rimanendo al tempo stesso fedele all’originale. Devo dire che sono sbalordito del risultato finale. Quando entri nella sede di Jaguar Classic Works percepisci la storia e la conoscenza che alimenta quel posto, e anche dopo diverse visite, ero sempre entusiasta di poter essere lì dentro. Sono veramente orgoglioso dell’auto che quel team appassionato è riuscito a creare, e per me è un privilegio far parte della sua storia”.

Motore ed elementi meccanici

Nonostante il progetto sia stato realizzato quasi completamente su misura, alcuni elementi sono disponibili per l’acquisto e il beneficio di tutti i proprietari di E-type. Tra questi ci sono la trasmissione a cinque velocità sviluppata da Jaguar Classic e il Classic Infotainment System.

Dopo aver assemblato la carrozzeria e terminato la verniciatura, il team di ingegneri si è messo all’opera per rimontare gli elementi meccanici ed eseguire tutti i miglioramenti. L’originale sei cilindri in linea di 4.2 litri è stato sostituito da un propulsore più grande di 4.7 litri, che offre prestazioni di livello superiore e ottimizzato per la guida su strada.

Le sospensioni potenziate sfruttano al massimo le prestazioni fornite dal motore, mentre i cerchi e gli pneumatici maggiorati e i freni potenziati regalano più sicurezza, maggiore stabilità e maneggevolezza.