Italiani a casa, tanti appassionati modificano l’auto: alcune idee

In piena emergenza Coronavirus, come ben sappiamo, siamo tutti costretti a restare a casa, a meno che per stretta necessità: possiamo uscire soltanto per andare al lavoro e per far la spesa. Giornate infinite a casa quindi, non possiamo prendere la nostra macchina e fare un giro, come faremmo. E allora cerchiamo delle alternative per passare il tempo.

Tra queste ce n’è una che ci interessa più di tutte, ovvero modificare l’auto, aggiungere tutti quegli elementi che desideriamo da molto e in grado di abbellirla o renderla più confortevole. Non abbiamo mai abbastanza tempo libero per lavorarci, direi che questo momento di lockdown per il Covid-19 quindi fa proprio al caso nostro. Sono tantissimi gli automobilisti italiani, veri appassionati di motori, che oggi stanno passando le loro giornate a modificare la macchina, mentre le proprie donne magari sfruttano le ore libere per prendersi cure di sé stesse, dei propri capelli e del proprio corpo.

Cosa fare? Basta navigare sul web per trovare qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno, ci sono infatti un’infinità di siti internet dedicati al tuning e agli accessori, dove poter trovare tutto quello che fa al caso nostro. Dando uno sguardo ai vari portali, possiamo vedere quali sono i prodotti più comprati in queste ultime settimane di quarantena da Coronavirus. Ad esempio, al top su alcuni siti troviamo il kit di sensori per il parcheggio, con monitor e sistema ad ultrasuoni, oppure ancora sono molto ricercati oggi i tappetini, disponibili in una serie vastissima di materiali e colori.

Non ti interessano questi articoli ma vorresti fare qualche lavoretto per modificare la tua auto in questo periodo in cui ti annoi? Allora tanti utenti stanno comprando le vasche per il baule, che consentono di tenerlo sempre sistemato e pulito, gli appassionati di tuning si stanno sbizzarrendo con rivestimenti e pellicole per gli esterni e componenti speciali per gli interni, come la pedana poggiapiedi, il pomello del cambio, il volante racing e molto altro ancora.

Altri automobilisti dedicano le modifiche ai loro animali domestici e comprano, ad esempio, le pettorine di sicurezza per i cani, le protezioni per i sedili o ancora le ciotoline da viaggio e i pulitori specifici per i tessuti. Amatissimi da chi vuole abbellire la propria auto sono anche i coprisedili, in grado di cambiare totalmente l’aspetto dell’abitacolo; tra i gli oggetti preferiti oggi online ci sono anche i cuscini che aiutano a mantenere una corretta postura. E infine troviamo i vari deodoranti per auto, i disinfettanti e i prodotti per igienizzare gli interni della vettura, fondamentali sempre, ma soprattutto in questo periodo.