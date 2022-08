In Italia Tesla entry-level: la versione meno cara per tutti

Fonte: Ufficio Stampa La variante più economica di Tesla Model Y

Tesla Model Y: entra a far parte della gamma la versione entry-level a trazione posteriore, anche in Italia. Il modello infatti è già ordinabile in Europa e le consegne sono previste a partire dal mese di dicembre 2022. Si tratta in particolare della variante Model Y Rear-Wheel Drive, in gradi di garantire fino a 455 chilometri di autonomia.

Meno rispetto alle versioni con trazione integrale, che in realtà offrono un’autonoma di 533 chilometri in tutto. Il prezzo? A partire da 49.990 euro.

La Model Y meno costosa

L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, rispetto ai 5 della versione Awd. La velocità massima del mezzo invece rimane invariata, di 217 km/h. La Tesla Model Y in questione è equipaggiata di serie con Autopilot, Interni Premium – tra cui figurano il volante e i sedili anteriori e posteriori riscaldati – e impianto Audio Premium, con un subwoofer, ben 13 altoparlanti, l’opzione Suono Immersivo e due amplificatori.

Come abbiamo detto, il listino prezzi della Tesla Model Y Rear-Wheel Drive parte da 49.990 euro, un gran risparmio per quella che infatti possiamo definire la “variante economica” della creatura di Elon Musk, considerando che si risparmiano ben 15.000 euro rispetto alla Awd e quasi 10.000 rispetto alla Model 3, che è sempre stata considerata il modello di accesso alla Casa di Palo Alto, oltre alla Tesla più venduta in assoluto (numeri da record). Le prime Model Y Rear-Wheel Drive saranno costruite nella Gigafactory di Shanghai.

Fonte: Ufficio Stampa

L’arrivo di Tesla Model Y in Italia

Del lancio di Model Y nel nostro Paese ne abbiamo parlato esattamente un anno fa. È sbarcata in Italia ad agosto 2021, per tutti coloro che volevano vederla dal vivo: la Casa aveva infatti organizzato differenti appuntamenti/eventi che hanno dato la possibilità al pubblico di toccare con mano l’elettrica di Elon Musk.

Lo sappiamo, si tratta di un SUV elettrico di medie dimensioni, molto versatile e in grado di garantire un’autonomia. Un veicolo che assicura un ottimo livello di comfort all’interno, con abitacolo e bagagliaio molto spaziosi. Non servono le chiavi per aprire e avviare la Model Y, così come accade per la sorella Model 3. Sono vetture elettriche di ultimissima generazione, che si connettono allo smartphone e con uno schermo touchscreen da 15 pollici, che permette di avere sottomano tutti i controlli dell’auto.

La Tesla Model Y si può ricaricare alle colonnine Supercharger Tesla presenti in ben 6.000 unità in tutta Europa, e anche con i nuovi Supercharger V3. Dopo la presentazione al pubblico, tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2021, sono iniziate le consegne in Italia della versione Long Range AWD.

La Model Y è lunga 475 cm, larga 192 e alta 162, di serie è prevista la verniciatura color Bianco Perla Micalizzato con cerchi Gemini da 19″, a richiesta però la Casa offre anche quattro altre differenti tinte per la carrozzeria (Rosso Micalizzato, Nero Pastello, Blu Oceano Metallizzato, Grigio Metallizzato). Molto apprezzati dalla clientela anche i cerchi in lega da 20 pollici. La Long Range Awd costa in Italia da 60.990 euro, per questo con la nuova variante meno cara la Casa potrà accontentare più clienti.