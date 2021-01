Arriva in Italia il nuovo SUV elettrico di Skoda: il prezzo

editato in: da

Skoda Enyaq, il nuovo Suv elettrico arriva in Italia

Arriverà presto nelle concessionarie italiane il nuovo SUV ENYAQ iV, le vendite inizieranno infatti lunedì 25 gennaio, e per Skoda inizia un nuovo e fondamentale capitolo della propria storia. Il primo SUV 100% elettrico sarà venduto in Italia inizialmente nelle varianti 60 iV con batteria da 62 kWh e 80 iV con batteria da 82 kWh, a 39.500 euro e 45.900 euro.

Viste le dimensioni, l’autonomia e i contenuti, il nuovo SUV elettrico oggi non ha competitor diretti sul mercato italiano. Inoltre, ENYAQ iV beneficia pienamente degli incentivi statali che mirano a sostenere la mobilità a zero emissioni. In caso di rottamazione, lo sconto sul prezzo di listino arriva infatti a 10.000 euro. Senza rottamazione, l’incentivo scende a 6.000 euro. A questi, possono sommarsi gli eventuali incentivi a livello regionale.

Skoda ENYAQ 60 iV monta una batteria da 62 kWh (netti 58 kWh) e ha una potenza di 177 CV (132 kW). Scatta da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi, l’autonomia massima dichiarata nel ciclo WLTP è pari a 414 km. La variante 80 iV ha una batteria di maggior capacità da 82 kWh (77 kWh netti) e una potenza di 204 CV (150 kW). Il modello più potente passa da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e raggiunge l’autonomia massima di 537 km nel ciclo WLTP. Per entrambi, la trazione è posteriore e la velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h.

Il nuovo SUV (svelato al mondo lo scorso settembre) è pensato per muoversi con disinvoltura sia in città che nei viaggi a più ampio raggio. Come è tipico per ogni Skoda, l’auto mette a disposizione importanti dotazioni di sicurezza e connettività comprese nel prezzo.

Tra le principali tecnologie di sicurezza attiva di serie su ENYAQ 60 iV figurano Front Assistant con frenata automatica e riconoscimento pedoni e ciclisti, Lane Assistant per il mantenimento della corsia di marcia, Collision Avoidance Assistant e Cruise Control, climatizzatore bi-zona, sensori di parcheggio posteriori e gruppi ottici anteriori e posteriori full LED.

Di serie lo schermo in plancia da 13”, il più ampio mai proposto dalla Casa; il sistema di infotainment può essere controllato sia con comandi gestuali sia tramite l’assistente vocale digitale Laura, può gestire fino a 8 dispositivi diversi connessi tramite wi-fi. ENYAQ 80 iV aggiunge a queste dotazioni i sensori di parcheggio anteriori e la telecamera posteriore, la selezione delle modalità di guida Driving Mode Select, il volante multi-funzione capacitivo riscaldabile e con palette per la gestione della frenata rigenerativa.

Il SUV, le cui prenotazioni avevano preso il via già lo scorso anno, viene venduto anche con i cablaggi per la ricarica alla rete pubblica o per l’utilizzo domestico con wallbox sprovvisti di cavo Mode 3. Skoda propone un’ampia offerta di pacchetti che permettono al cliente di configurare il proprio SUV elettrico secondo esigenze e gusti personali. Il nuovo modello accetta la ricarica fino a 100 kW per la batteria da 62 kWh e fino a 125 kW per la batteria da 82 kWh. In ricarica veloce, la batteria più capiente passa dal 5% all’80% in soli 38 minuti. I prezzi di listino, come abbiamo visto, partiranno da 39.500 euro.