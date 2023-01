Invasione di auto elettriche cinesi: le novità Aiways in arrivo

Fonte: Ufficio Stampa Invasione auto elettriche cinesi: le nuove Aiways

Siamo in un’epoca in cui non si parla d’altro se non di auto elettriche, nonostante in Europa – e quindi anche in Italia – i prezzi di listino siano ancora alla portata di pochi e i cittadini non siano disposti spendere cifre così alte per cambiare totalmente il proprio stile di guida e la mobilità in generale.

Per questo motivo l’Europa teme l’invasione delle auto elettriche cinesi, che infatti stanno entrando sempre più nel Vecchio Continente. C’è chi sostiene che l’industria europea debba assolutamente essere protetta dall’avanzata di questi veicoli e uno dei maggiori sostenitori della tesi è Carlos Tavares, il CEO di Stellantis.

Le parole del manager

Abbiamo visto nei mesi scorsi Tavares schierarsi contro le nuove normative Euro 7, troppo restrittive e complesse da rispettare – secondo il suo pensiero – dai produttori di automobili europei. L’Europa, secondo il CEO portoghese, rischia di essere letteralmente invasa dai modelli a zero emissioni che provengono dalla Cina. Il nostro continente sta dimostrando un’apertura eccessiva nei confronti del mercato asiatico.

Servirebbero quanto meno delle misure di protezione, un regolamento valido sulle importazioni. Durante il processo di transizione energetica di cui tanto siamo parlando, i produttori del Vecchio Continente dovrebbero avere una forma di difesa dai cinesi e dal loro “attacco”. Non è l’unico a pensarla così, per non aggiungere poi che il Governo italiano, abbiamo sentito di recente le parole della premier Meloni, non è nemmeno d’accordo con lo stop definitivo ai motori endotermici dal 2035. Staremo quindi a vedere che cosa succederà.

I piani di Aiways

Mentre il settore automobilistico europeo e americano temono l’invasione delle auto elettriche provenienti dalla Cina, uno studio aiuta a capire come rendersi indipendenti dal Paese asiatico. Nel frattempo però Aiways si prepara per il 2023 con i cuoi nuovi modelli U6 e U7.

Il brand Aiways è nato a Shanghai nel 2017 ed è stato importato in Italia dal Gruppo Koelliker lo scorso anno; l’evento più atteso per il 2023 è il lancio del SUV coupé elettrico U6, che abbiamo visto per la prima volta nella sua forma definitiva lo scorso ottobre.

Al momento non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo, ma è certo che nel corso dell’anno la casa rilascerà altre informazioni più dettagliate e magari anche un’anteprima. Intanto sappiamo che il modello di serie sarà molto simile alla concept car che abbiamo già visto, solo di dimensioni leggermente maggiorate.

Il nuovo SUV elettrico deriva dall’U5, e da questo modello riprende la stessa piattaforma MAS (More Adaptable Structure), ma anche la medesima batteria da 63 kWh che si ricarica fino a 11 kW in AC trifase e a 90 kW in CC. Le prestazioni sono più elevate, la potenza passa da 204 a 218 CV, la coppia da 310 a 315 Nm e lo scatto da 0 a 100 km/h scende a 6,9 secondi. Circa 400 chilometri di autonomia, ancora nessuna notizia sul prezzo, che potrebbe essere attorno ai 43mila euro, come l’U5.

Molto probabilmente assisteremo anche al lancio della nuova U7, visto che è il terzo concept presentato dalla Casa negli anni scorsi. Potrebbe essere il terzo modella della gamma, quello più spazioso con sette posti e una lunghezza che potrebbe raggiungere i 5 metri. Siamo pronti per vedere le novità del brand cinese per il 2023.