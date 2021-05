L’innovativo quadriciclo elettrico per i turisti di Amalfi

editato in: da

ElettraCity sbarca ad Amalfi. Il quadriciclo 100% elettrico firmato Limcar è stato scelto da un noleggiatore della celebra località di villeggiatura. ElettraCity è inoltre dotato di un pannello fotovoltaico integrato, in grado di fornire un boost d’autonomia fino al 30% della carica totale.

ElettraCity è ideato e prodotto da Limcar. L’azienda di Jesi ha preparato ad hoc il veicolo elettrico per il servizio turistico che dovrà affrontare ad Amalfi. Anche altre località italiane hanno optato per mezzi di questo genere per agevolare gli spostamenti urbani ai turisti, come successo a Torino con il quadriciclo Mole Urbana. Il quattro ruote di Limcar invece verrà personalizzato dal punto di vista estetico con uno stile vintage e colori e materiali che richiamano le atmosfere marine. Per esempio, il volante e il cruscotto saranno realizzati in legno.

A bordo del quadriciclo le persone potranno visitare le bellezze locali senza limiti di accesso o difficoltà di parcheggio. Si tratta dunque di un mezzo in sintonia con il turismo green e la mobilità sostenibile, valori spesso incarnati dai quadricicli a batteria, sempre più protagonisti della nuova mobilità urbana. Queste le parole di Enrico Cappanera, general manager di Limcar: “In tale particolare momento in cui tutti guardiamo con fiducia alla ripartenza, siamo davvero felici che il primo esemplare di ElettraCity sia destinato al settore turistico”.

L’inedito mezzo della Limcar è completamente elettrico e offre alcuni optional moderni. Per esempio, a bordo si può disporre della geolocalizzazione Gps tramite app, consultabile da smartphone. Oppure, integrato al cruscotto, è possibile avere il software di controllo veicolo attraverso un touchpad da 10’’. Questo permette di monitorare diversi parametri e gestire più funzioni, tra cui: il navigatore, la radio e le principali app per musica e video.

L’autonomia di ElettraCity è di circa 55 km, per una velocità massima di 60 km/h. La ricarica avviene in modalità plug-in da apposita colonnina o dalla presa di casa. Il tempo necessario per la rivitalizzazione dell’energia è di circa 2 ore e mezza. Il veicolo può ospitare 2 passeggeri e può essere guidato dall’età di 16 anni (qui le differenti categorie di patente). Il nuovo quadriciclo green ElettraCity raggiungerà la costa tirrenica all’inizio della stagione estiva.