Un inizio 2020 col botto per Abarth, pioggia di premi internazionali

editato in: da

La nuova serie speciale Abarth 695 70° Anniversario

Lo scorso anno Abarth ha celebrato il suo 70esimo anniversario e oggi continua a dimostrare il grande valore che ha sul mercato e trionfa nei concorsi indetti da due prestigiose riviste automobilistiche tedesche, dopo le vittorie di febbraio in Ungheria e Slovenia per il progetto “Best Cars 2020”.

Prima di tutto parliamo dei tre primi posti che si aggiudica il design di Abarth in altrettante categorie del concorso “The Best Brands 2020” indetto da AUTO BILD. I lettori della rivista hanno riconosciuto ad Abarth il primo posto assoluto per il miglior design e, per il terzo anno consecutivo, hanno premiato il design di Abarth come il migliore anche nelle categorie city car e cabriolet.

Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat and Abarth Brands, ha dichiarato: “I lettori di AUTO BILD sono entusiasti della Abarth 595/695 e della Abarth 124 spider, come dimostrano le tre nuove vittorie nelle categorie dedicate al design del concorso “Best Brands”. Questo premio è un importante riconoscimento e ci rende molto orgogliosi, confermando il valore della nostra strategia di dedicare grande attenzione all’esclusività del design di tutti i modelli; oltre a rappresentare ancora una volta il legame che Abarth ha maturato nel tempo con i lettori tedeschi e la Germania, uno dei principali mercati per il nostro brand, dove il trend positivo delle vendite nei primi mesi dell’anno prefigura la conferma del record dello scorso anno”.

Anche i lettori di MOTORSPORT AKTUELL hanno espresso il loro voto assegnando la vittoria schiacciante alla Abarth 595 e alla Abarth 695 nella categoria “Racer of the Year” per l’elezione delle migliori auto e i migliori piloti della stagione 2019. Abarth 595/695 si è aggiudicata il primo posto della categoria “Minicar”. I modelli Abarth 595 e Abarth 695 hanno conquistato i voti dei lettori di MOTORSPORT AKTUELL, tedeschi, austriaci e svizzeri, che hanno premiato la strategia di Abarth di impegno nel motorsport finalizzato all’implementazione di soluzioni tecnologiche racing nella produzione di serie.

Il trasferimento della tecnologia ha contribuito allo sviluppo di Abarth 595, cinque modelli con potenze che vanno da 145 CV a 180 CV. La serie Abarth 695 è riservata ai modelli speciali, come l’Abarth 695 70° Anniversario.

Lo scorso febbraio i modelli dello Scorpione hanno vinto importanti e prestigiosi premi anche in Slovenia e Ungheria al concorso “Best Cars 2020”, il progetto internazionale creato da Auto Motor Und Sport che ha coinvolto 21 media specializzati nel settore auto di 17 Paesi. Il magazine sloveno Avto Magazin ha premiato Abarth 595/695 come “Best Cars 2020” nella categoria “Mini Cars” mentre la rivista ungherese e il sito vezess.hu hanno assegnato al marchio una triplice vittoria.