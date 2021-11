L’inedita Lancia Ypsilon in edizione limitata

Debutta la nuova Lancia Y: prezzo e caratteristiche

Una novità assoluta per il marchio Lancia, la Yspilon si propone finalmente in una nuova veste, dopo ben quattro differenti generazioni, più di 3 milioni di unità distribuite, una leadership ormai consolidata nel segmento B e oltre 35 serie speciali. E lo fa, ancora una volta, in modo ingegnoso e al passo con i tempi.

È così che Lancia (dopo più di 35 anni di storia) introduce a listino la prima Ypsilon che si può prenotare ed acquistare solo ed esclusivamente online, con la possibilità di ritirarla poi presso il concessionario più vicino al cliente finale. Il nuovo modello si chiama Lancia Ypsilon UnYca, ed è davvero unico in tutto: nella modalità di prenotazione e acquisto solo sul web, è unica anche perché è disponibile in edizione limitata, oltre ad essere offerta in una sola versione, in un solo colore (Nero Vulcano metallizzato), in un solo allestimento e nella sola motorizzazione Mild Hybrid. È unica in termini di tecnologia disponibile a bordo ed è l’unica ad offrire una playlist di brani musicali selezionata con Spotify, fruibile liberamente.

Insomma, Lancia ha fatto un grande passo con la sua nuova Ypsilon UnYca, una vettura adatta ad un pubblico giovane e connesso, che vuole guardare al futuro. È l’ideale per i clienti moderni, che sono attenti alla sostenibilità, è vero, ma anche al design elegante di questa meravigliosa livrea Nero Vulcano metallizzato, impreziosita da dettagli luminosi e cromati grigio-satinati sulla calandra, la griglia inferiore e le maniglie.

A bordo di Lancia Ypsilon UnYca il conducente è sempre connesso, grazie al sistema radio multimediale con schermo 7” touchscreen, la disponibilità della radio digitale DAB, una porta USB che consente di portare anche in auto la propria musica, la connessione Bluetooth e la possibilità di mettere in comunicazione il proprio smartphone con l’auto, grazie a Apple CarPlay e Android Auto. Lancia collabora con Spotify, e in questo modo la Ypsilon Unyca metterà a disposizione, gratuitamente e per tutti, una playlist dedicata alla nuova edizione limitata, unica!

Non dimentichiamo che la nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata monta una motorizzazione ibrida, efficiente, compatta e leggera e che sarà venduta al prezzo di listino di 12.500 euro, pagabile anche a rate mensili a partire da 139 euro, grazie al finanziamento di FCA Bank. L’auto è già prenotabile online.