Indiscrezione, Fiat pensa al ritorno della 600: come sarà

Fonte: 123RF Fiat 600, il grande ritorno

Conosciamo tutti la Fiat 500X, vettura di grande successo, da anni nel listino del brand torinese. Molto probabilmente il modello verrà sostituito dalla rivisitazione moderna della Fiat 600, auto che ha fatto la storia, che il marchio italiano ha prodotto dal 1955 fino al 1969; scomparsa ormai da decenni dal mercato e considerata l’icona del boom economico del Bel Paese.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di diversi modelli di auto che presto spariranno dai listini e che non vedremo più, uno dei più clamorosi addii che abbiamo scoperto recentemente è quello che riguarda la Ford Fiesta. Non solo addii, quindi, ma anche importanti ritorni, come quello della Fiat 600.

Fiat 600: il ritorno

Stiamo tutti assistendo alla cosiddetta transizione energetica, il passaggio dalle classiche motorizzazioni termiche – a cui dovremo dire addio dal 2035 in Europa – a quelle elettriche. In questo momento però a fare da padrone sul mercato automobilistico sono ancora le soluzioni ibride, per essere 100% a zero emissioni ci vorrà ancora tempo. Tra le nuove proposte a listino, ci sono anche molti modelli che tornano dal passato; e tra quelli più noti oggi c’è senza dubbio Renault.

Anche Fiat però vuole riproporre una delle sue grandi icone, la 600. Anche sulla Panda circolano parecchie indiscrezioni sulla versione per il futuro. Nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.

Come sarà la nuova Fiat 600

Al momento, quello che sappiamo della nuova Fiat 600 – auto che negli anni Cinquanta e Sessanta ha avuto un successo senza eguali, grazie sicuramente al suo prezzo competitivo, alla buona abitabilità e all’ottimo comportamento stradale – è che potremo vederla in chiave moderna. Non ce lo aspettavamo, ma i rumors parlano chiaro.

Fiat ha infatti intenzione di produrre un nuovo SUV crossover di segmento B, al posto della Fiat 500X che conosciamo benissimo. La nuova vettura molto probabilmente sarà prodotta nello stabilimento di Tichy, in Polonia, dove vengono realizzati oggi la Jeep Avenger, la Fiat 500 Hybrid e la Lancia Ypsilon, e dove verrà prodotto il prossimo B-SUV di Alfa Romeo.

Fiat produrrà la nuova 600 sulla piattaforma e-CMP, la stessa che oggi troviamo sulla Peugeot 2008. Riguardo alle dimensioni, è molto probabile che l’auto sarà lunga circa 4,40 metri, adatta come vettura per i viaggi in famiglia. Al momento sulle forme non sappiamo molto, sul web nelle scorse settimane circolavano alcuni render in cui si vedeva un crossover simile esteticamente alla Opel Mokka.

In questi giorni invece vediamo altre immagini, comunque dei render non ufficiali, con linee più morbide e sinuose e un aspetto più simile a quello della nuova 500 elettrica. Sulle motorizzazioni invece è molto probabile, visti i tempi, che la nuova Fiat 600 per il futuro debutterà sul mercato sin da subito nella variante elettrica, proprio come succede per la Jeep Avenger, che fa parte anch’essa del Gruppo Stellantis. Per l’abitacolo potremo vedere un look a metà tra il classico e il moderno, in vero stile Fiat. E quindi, non ci resta che attendere che sia la stessa Casa automobilistica a confermarci quando uscirà la nuova 600 e come sarà. Non crediamo comunque che il suo arrivo nelle concessionarie avverrà prima del 2025, ma restano solo ipotesi.