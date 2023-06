L’incredibile prototipo di Van elettrico da oltre 1.000 CV

Fonte: Ufficio Stampa Ford Il van elettrico di Ford può contare su tre motori per 1.400 CV di potenza

Ford Performance è protagonista della leggendaria Pikes Peak International Hill Climb di domenica 25 giugno con un modello d’eccezione. Si tratta del nuovo Ford Supervan 4.2, un prototipo di van elettrico pensato per offrire prestazioni al top in una delle gare in salita più iconiche e impegnative del motorsport mondiale. Il van può contare su ben 1.400 CV di potenza con un sistema di trazione completamente a zero emissioni.

Un legame quasi centenario

Quello tra Ford e la Pikes Peak International Hull Climb è un legame che ha radici lontanissime. La gara inaugurale della popolare corsa in salita, infatti, risale al 1916 e ai nastri di partenza era presente la storica Model T, vero e proprio simbolo delle prime produzioni di casa Ford.

La scelta di ritornare sulle strade di questa competizione con un modello così particolare, come il prototipo Ford Supervan 4.2, conferma la volontà di Ford di omaggiare la tradizione mostrando, nello stesso tempo, le potenzialità dell’innovazione e, in particolare, delle tecnologie elettriche, utilizzate dall’azienda in diversi progetti come il recente Ford E-Tourneo Courier.

Alla guida del prototipo di Ford Performance ci sarà Romain Dumas, vera e propria leggenda della competizione. Dumas è all’ottava partecipazione all’iconica gara in salita che si snoda lungo un percorso di 1.140 metri, con 156 curve, presentando un traguardo a 4.302 metri sul livello del mare.

Secondo Mark Rushbrook, Global Director Ford Performance Motorsports: La Pikes Peak Hill Climb “rappresenta l’occasione perfetta per mettere in mostra la tecnologia dei veicoli elettrici di Ford e dar vita a prestazioni elettriche davvero uniche”.

Un concentrato di tecnologia a zero emissioni

Il nuovo Ford SuperVan 4.2 è un prototipo che punta a mettere in risalto le tecnologie elettriche della casa americana, con un focus sulle prestazioni (a zero emissioni). Alla base del progetto c’è un sistema composto da tre motori elettrici, uno collegato all’asse anteriore e due all’asse posteriore.

Questo sistema è in grado di erogare una potenza di picco pari a 1.050 kW: si tratta, quindi, di un van ad altissime prestazioni, con ben 1.400 CV a disposizione per affrontare, nel minor tempo possibile, le curve della Pikes Peak. Il progetto conferma l’importanza dell’elettrico per Ford che ha sette nuovi veicoli elettrici in arrivo.

Rispetto al prototipo precedente, il numero totale dei motori è stato ridotto (in precedenza erano quattro) ma senza compromessi sulle prestazioni anche grazie all’adozione delle celle Li-Polymer NMC STARD e alle nuove performance rigenerative della batteria da 600 kW.

Il prototipo che affronterà la Pikes Peak 2023 può contare su diverse novità tecniche: c’è un impianto frenante rivisto, con nuovi dischi freno in carboceramica, ruote forgiate in magnesio e pneumatici da corsa firmati Pirelli P Zero che garantiranno maggiore aderenza tra i tornanti della cronoscalata.

Tra le novità c’è spazio anche per un parabrezza in perspex e per un nuovo abitacolo, con interni completamente rivisti, in chiave minimalista, in modo da eliminare tutto il peso superfluo e dar vita ad un van in grado di registrare un tempo da record nella cronoscalata di Pikes Peak.