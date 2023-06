Incredibile omaggio alla storica Lancia Delta S4 Stradale

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Scuderia Grassi Omaggio alla Lancia Delta S4 Stradale: la nuova Grassi 044S

Lancia Delta S4 Stradale, anno 1985: solo a sentire pronunciare queste parole viene la pelle d’oca e nella mente riaffiorano tanti ricordi. Una vera e propria icona, che oggi la Scuderia Grassi – nota nel milanese – ha voluto riprodurre in chiave moderna e presentare al MIMO 2023.

Il nome della neonata è Grassi 044S, l’abbiamo vista in tutto il suo splendore – con la meravigliosa livrea rossa – in esposizione al Milano Monza Motor Show nei giorni scorsi. Un vero e proprio omaggio all’iconica Lancia Delta S4 Stradale del 1985, dotata di un potente motore biturbo da 650 cavalli. Il design è stato realizzato su misura dalla Scuderia milanese e il motore è montato sul posteriore.

La produzione in serie

L’ultima creazione dell’azienda milanese è la rivisitazione moderna di un’icona senza tempo. La Scuderia ha già annunciato che la sua nuova e meravigliosa 044S sarà prodotta in 44 unità in tutto, ma ancora non sappiamo nulla sulla data di consegna e sui prezzi previsti per quella che sarà la rivisitazione moderna della Lancia Delta S4 Stradale, icona senza tempo.

Il designer che si è occupato di disegnare la nuova creatura della Scuderia Grassi è Giuseppe Armano, ex designer di Alfa Romeo. La fuoriserie 044S è stata svelata al MIMO, l’attesa tra gli appassionati di auto sportive e gli esperti del settore era altissima. Con la promessa di combinare un design mozzafiato, prestazioni straordinarie e tecnologie all’avanguardia, la Scuderia Grassi ha svelato un’auto che ha mantenuto le promesse fatte: ridefinire gli standard delle fuoriserie di lusso.

Il design rivoluzionario

La nuova fuoriserie 044S è stata disegnata dal designer Giuseppe Armano, ex Centro Stile Alfa Romeo dal 1994 al 2012. Il professionista, col Biscione, ha preso parte a una serie di importanti progetti stilistici di successo. Dopo diverse collaborazioni con società internazionali, attualmente è head designer alla Zard, leader nel settore degli accessori motociclistici.

Fonte: Scuderia Grassi

Il designer Giuseppe Armano ha interpretato con grande sapienza – grazie alla sua esperienza – e con il giusto equilibrio, le richieste della Scuderia Grassi, ricreando le linee e gli elementi distintivi tipici delle auto iconiche che hanno fatto la storia dei Mondiali Rally Gruppo B. Ed è così che è nata una vera e propria opera d’arte su ruote. I contorni scolpiti, le forme sinuose e le finiture impeccabili donano alla vettura il giusto equilibrio di stile: un aspetto aggressivo e dinamico, che dona alla nuova 044S una presenza scenica e un’anima sportiva senza precedenti.

Le prestazioni da urlo

La Scuderia Grassi ha creato una fuoriserie dalle alte prestazioni, alimentata da un motore 4 cilindri in linea da 3 litri in grado di erogare una potenza che supera i 650 cavalli. Questa potenza permette all’auto di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h. Grazie all’uso di materiali leggeri come la fibra di carbonio, l’alluminio e materiali di ultima generazione, l’auto non supera i 1.200 kg e sarà sorprendentemente agile e maneggevole.

Tecnologia ed esclusività

La nuova 044S è equipaggiata con una serie di tecnologie all’avanguardia per garantire una guida coinvolgente e sicura. Il sistema di controllo della trazione intelligente adatterà costantemente la distribuzione della potenza alle ruote per massimizzare l’aderenza e la stabilità in curva. Sarà una serie limitata di solo 44 esemplari. Ogni esemplare sarà unico e personalizzabile, il cliente potrà scegliere tra una vasta gamma di opzioni per soddisfare i suoi gusti e le preferenze.