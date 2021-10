L’incredibile auto ad energia solare

Nel 2005 nasce Aptera Motors, che viene poi riavviata però solo nel 2019, due anni fa, in epoca pre-pandemia, grazie ad una raccolta fondi volta proprio alla realizzazione permanente del progetto. Oggi la compagnia automobilistica ha deciso di sviluppare veicoli elettrici mossi grazie all’energia solare.

Avevamo già visto, tempo fa, la Aptera Sol, il veicolo realizzato dalla Casa, che ne aveva presentato ogni dettaglio e anche il prezzo di listino. Quella che invece il team ha voluto svelare al pubblico in questi giorni è una versione totalmente nuova della macchina, siamo passati ‘dal sole alla luna’.

La nuova Aptera si chiama infatti Luna, e i colori scelti per gli esterni del veicolo ricordano la luna, mentre le tinte che sono state usate per la realizzazione degli interni sono molto più ‘terrene’. Se la Aptera Sol era quasi completamente bianca e lucente, la nuova Aptera Luna vuole ricordare proprio lo spazio, le esplorazioni nell’universo, le scoperte e l’innovazione tecnologica.

Lo stesso Jason Hill di Aptera Motors ha dichiarato: “Luna si ispira al blu della notte e alle tonalità argentate della luna, rappresentando stabilità e purezza estetica. L’auto è stata progettata per coloro che amano il semplice lusso tecnologico, il quale si muove dietro le quinte e presenta un’interfaccia intuitiva”.

La Casa ci tiene a sottolineare che la fase di sviluppo è terminata. Ci si avvicina sempre più quindi alla produzione in serie dell’auto alimentata grazie ai pannelli fotovoltaici, che porteranno il veicolo, come ha dichiarato proprio il team di sviluppo, “ad essere il più efficiente mezzo di trasporto sulla faccia della terra”.

Chi usa l’auto solo durante il giorno e per spostamenti non troppo lunghi, secondo le prime fasi di test, non dovrà mai ricaricare la sua vettura. Il sole dovrebbe avere la capacità di fornire più di 64 chilometri di autonomia nelle ore diurne. La versione premium garantirebbe un range massimo di 1.600 chilometri (batteria da 100 kWh ricaricabile con presa standard a 100 V). Staremo a vedere i prossimi sviluppi di questo interessante progetto, e l’inizio della produzione in serie dell’auto. Quel che è certo è che non si tratta della prima auto alimentata grazie ai pannelli fotovoltaici, abbiamo parlato in passato anche della Toyota Prius e di altri modelli, si tratta di una tecnologia innovativa, di ultima generazione.