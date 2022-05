Incentivi auto a benzina e diesel: i modelli con lo sconto

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ufficiale scattano i nuovi incentivi auto in Italia. Il governo italiano ha deciso di incentivare anche la vendita di auto nuove con motorizzazioni a benzina, diesel, GPL e metano (comprese le ibride), limitando la platea di beneficiari alle vetture che hanno emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km.

Per le auto con emissioni comprese tra i 61 e i 135 g/km (veicoli ibridi, benzina e diesel) il contributo statale è di 2.000 euro ed è erogato unicamente in presenza di un veicolo da rottamare a condizione che abbia una classe di omologazione inferiore a Euro 5 e che sia in possesso dell’acquirente da oltre un anno.

Di seguito la lista dei modelli che possono ottenere il bonus di 2.000 euro con rottamazione, fatte salve le eccezioni per i motori più “inquinanti” e gli allestimenti che superano il limite dei 42.700 euro. Consulta il listino di Virgilio Motori.

Le auto a benzina e diesel con gli incentivi di 2.000 euro

Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale

Audi

Audi A1 Sportback

Audi A1 Citycarver

Audi A3 Sportback

Audi Q2

Audi Q3

Audi Q3 Sportback

Audi A4

Bmw

BMW Serie 1

BMW Serie 2 Active Tourer

BMW Serie 2 Gran Tourer

BMW Serie 2 Gran Coupé

BMW X1

BMW X2

Citroen

Citroen C3

Citroen C3 Aircross

Citroen C4

Citroen C5 Aircross

Citroen C5 X

Cupra

Cupra Formentor

Dacia

Dacia Sandero

Dacia Sandero Stepway

Dacia Lodgy (esaurimento scorte)

Dacia Jogger

Dacia Duster

DS

DS 3 Crossback

DS 4

DS 7 Crossback

Fiat

Fiat 500

Fiat 500C

Fiat 500L

Fiat 500X

Fiat Panda

Fiat Tipo 4p

Fiat Tipo 5p

Fiat Tipo Station Wagon

Ford

Ford Fiesta

Ford EcoSport

Ford Puma

Ford Tourneo Connect

Ford Focus

Ford Focus Wagon

Ford Kuga

Ford Mondeo

Ford Mondeo Station Wagon

Honda

Honda Jazz

Honda HR-V

Honda Civic

Hyundai

Hyundai i10

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Hyundai i30

Hyundai i30 Station

Hyundai Ioniq

Hyundai Kona

Hyundai Tucson

Jeep

Jeep Renegade

Jeep Compass

Kia

Kia Picanto

Kia Rio

Kia Stonic

Kia Niro

Kia Ceed

Kia Ceed SW

Kia ProCeed

Kia XCeed

Lancia

Lancia Ypsilon

Mazda

Mazda2

Mazda CX-3

Mazda 3

Mazda 3 Sedan

Mazda CX-30

Mazda CX-5

Mercedes

Mercedes Classe A

Mercedes Classe A Sedan

Mercedes CLA

Mercedes CLA Shooting Brake

Mercedes Classe B

Mercedes GLA

Mercedes GLB

Mercedes Citan

MINI

MINI 3 porte

MINI 5 porte

MINI Cabrio

MINI Clubman

MINI Countryman

Nissan

Nissan Micra

Nissan Juke

Opel

Opel Corsa

Opel Crossland

Opel Mokka

Opel Combo Life

Opel Zafira Life

Opel Astra

Opel Astra Sports Tourer

Opel Grandland

Opel Insignia Grand Sport

Opel Insignia Sports Tourer

Peugeot

Peugeot 208

Peugeot 2008

Peugeot 308

Peugeot 308 SW

Peugeot Rifter

Peugeot Traveller

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Peugeot 508

Peugeot 508 SW

Renault

Renault Twingo

Renault Clio

Renault Captur

Renault Kangoo

Renault Arkana

Renault Scenic

Renault Grand Scenic

Renault Espace

Renault Kadjar

Renault Megane

Renault Megane Sporter

SEAT

Seat Ibiza

Seat Arona

Seat Leon

Seat Leon Sportstourer

Seat Ateca

Seat Tarraco

Skoda

Skoda Fabia

Skoda Fabia Wagon

Skoda Scala

Skoda Kamiq

Skoda Karoq

Skoda Octavia

Skoda Octavia Wagon

Skoda Superb

Skoda Superb Wagon

Suzuki Ignis

Suzuki Swift

Suzuki Vitara

Suzuki S-Cross

Suzuki Swace

Toyota

Toyota Aygo

Toyota Aygo X

Toyota Yaris

Toyota Yaris Cross

Toyota Corolla

Toyota Corolla Touring Sports

Toyota C-HR

Toyota Prius

Toyota Proace City Verso

Toyota Proace Verso

Toyota RAV4

Volkswagen

Volkswagen up!

Volkswagen Polo

Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Cabrio

Volkswagen Taigo

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf Variant

Volkswagen Caddy

Volkswagen Touran

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan Allspace

Volkswagen Passat Variant