In Germania fanno la Fiat 500 con tre ruote

Sappiamo bene che i tedeschi in fatto di modifiche estreme alle automobili non hanno nulla da invidiare a nessuno. Questa volta, però, l’azienda Ellenator si è superata, inventandosi una Fiat 500 a tre ruote . Per quale motivo? Dare la possibilità ai ragazzi di 16 anni di poter guidare, essendo omologata come triciclo a motore.

In realtà basta comprare una normale 500 e i tedeschi di Ellenator si occuperanno di convertire l’auto ad un veicolo a tre ruote con tutte le dotazioni di sicurezza ed i comfort di un modello di serie. Grazie alle modifiche, la 500 potrà essere guidata a partire dai 16 anni d’età.

Di fatto le ruote continuano a rimanere 4, ma le due posteriori sono ravvicinate e centrate, in questo modo la vettura è classificata come “veicolo a tre ruote” e può essere guidata dai giovanissimi. La conversione della Fiat 500 è davvero unica, Ellenator assicura che l’auto ha una struttura più solida rispetto alla versione classica.

Anche il motore originale Fiat viene adattato, il 1.0 tre cilindri è depotenziato a 20 CV invece dei 68 CV di serie. In questo modo la 500 Ellenator può raggiungere una velocità massima di 90 km/h limitata secondo i limiti di legge per i sedicenni. Pochi cavalli, però, significano anche consumi davvero ridotti: la media dichiarata è di circa 5 litri per fare 100 chilometri. Il cambio, invece, è il classico manuale a 6 marce.

Non mancano i comfort ed un'attenzione particolare per la sicurezza. I dispositivi presenti nella 500 sono l’ABS, ESP ed airbag. Non da meno sono le comodità a bordo, come una qualsiasi auto a quattro ruote: 4 sedili, aria condizionata, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata omologata per 4 persone, radio CD, Bluetooth e su richiesta è disponibile la versione cabrio con tetto pieghevole elettrico. È possibile, inoltre, scegliere tra tre diversi tipi di misure di pneumatici, da 14, 15 o 16 pollici.

Il costo per portarsi a casa la celebre torinese (che ha appena compiuto 64 anni) adattata proprio a tutti non è basso. Infatti bisogna prima comprare una normale Fiat 500 da un concessionario tedesco. In un secondo momento il cliente dovrà portarla da Ellenator che la preparerà ad un prezzo di 5.680 euro inclusa IVA e TÜV (Technischer Überwachungsverein, l'ente che approva le modifiche sulle auto) mentre per la versione cabriolet il costo è di 5.980 euro.