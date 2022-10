Il Gruppo Renault e le sue Marche al Salone dell’Auto di Parigi

In linea con lo slogan dell’evento “Revolution is on”, le Marche Renault, Dacia, Alpine e Mobilize dimostreranno al Salone dell’Auto di Parigi 2022 fino a che punto la Renaulution stia andando avanti. Tutte presenteranno in esclusiva almeno un’anteprima mondiale (concept-car o showcar), i nuovi veicoli delle rispettive gamme nonché le innovazioni e le partnership che incarnano le nuove strategie.

Renault: uno studiaultadattivo per la rinascita di un’icona

Renault riporta al Salone dell’Auto di Parigi 2022 il suo concept di stand “Renault studiault” inaugurato nel 2021 al Salone IAA di Monaco. Luminoso e colorato, dispone di una piattaforma per accogliere musicisti e DJ live e può essere adattato in funzione dei formati di comunicazione desiderati: talk-show, proiezione di contenuti video su display mobili, esposizione di auto d’epoca e demo tecnologiche.

È in questo stand che alle ore 8.45 del 17 ottobre si terrà la conferenza stampa in cui Luca de Meo, CEO di Renault e del Gruppo Renault, Fabrice Cambolive, COO di Renault, e Gilles Vidal, Direttore del Design di Renault, sveleranno in anteprima mondiale una rivisitazione dell’iconica Renault 4. Anche il nuovissimo Kangoo E-Tech Electric, pensato per le famiglie, e le showcar Renault 5 TURBO 3E e Hippie Caviar Motel saranno presentati per la prima volta al pubblico, insieme ai modelli volti alla riconquista del segmento C: Mégane E-TECH Electric, Nuovo Austral E-TECH Full Hybrid, Arkana E-TECH Full Hybrid e la concept-car Scénic Vision. Una demo immersiva consentirà di sperimentare con la realtà virtuale i dispositivi di assistenza alla guida di Nuovo Austral E-TECH Full Hybrid. Il pubblico potrà anche scoprire un’anticipazione del futuro compagno digitale che migliorerà l’esperienza dei veicoli elettrici nelle prossime generazioni di modelli Renault.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia

Dacia: uno stand che rispecchia i valori della Marca

La nuova visual identity di Dacia, che si rispecchia nell’emblema Dacia Link presente su tutta la gamma, sulla versione collector Duster Mat Edition e sulla concept-car Manifesto, qui esposta in anteprima mondiale, avrà un posto d’onore al Salone dell’Auto di Parigi, su un nuovissimo stand che incarna il mondo e i valori della Marca.

In un ambiente in stile “vita all’aria aperta” suggerito dalla predominanza di verde e terracotta, ci saranno tante attività all’insegna dell’outdoor: una parete da arrampicata per andare alla ricerca di un punto di vista inedito sulla gamma, un’esperienza sonora immersiva tra le rocce, un ponte sospeso per prendere quota e scoprire un paesaggio unico, un’amaca e un telescopio a disposizione, ma anche totem simili ad alberi per diffondere i contenuti video. Questo stand, essenziale e cool, intende essere anche eco-smart con una particolare attenzione per la scelta dei materiali, soprattutto naturali, e tessuti riciclati.

Alpine: all’insegna della sportività

Alpine darà voce al suo DNA al Salone dell’Auto di Parigi con uno stand all’insegna della sportività presente e futura. Quella di oggi si esprime, insieme alla monoposto di Formula 1 A522, con la nuova A110 R esposta per la prima volta in Europa. Quella di domani con la concept-car Alpenglow, che sarà svelata in anteprima digitale il 13 ottobre alle ore 9.00 e presentata in anteprima mondiale al Salone per incarnare la visione di Alpine, con la sua strategia prodotto e sportiva all’avanguardia dell’innovazione tecnologica. Un nuovo passo compiuto per la trasformazione della Marca!

Fonte: Ufficio Stampa Alpine

Mobilize: oltre l’automobile

Workshop illuminanti, esperienze digitali ludiche e incontri istruttivi: Mobilize offrirà un punto di vista unico sulla mobilità sostenibile. Sullo stand della Marca, tutto sarà incentrato sull’utilizzo e sulla condivisione. Le nuove offerte di mobilità urbana (Mobilize Duo) affiancheranno la mobilità condivisa (Zity by Mobilize, Mobilize Share) e Mobilize Limo per i taxi e i veicoli a noleggio con conducente. Tra non molto, per viaggiare, la rete Mobilize Fast Charge offrirà un’esclusiva esperienza di ricarica ultrarapida. E in futuro, Solo Concept ed Ileo Concept saranno un must per la mobilità e l’energia in ambiente urbano.