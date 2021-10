Il cambio automatico ha bisogno di manutenzione? Facciamo chiarezza

Comode, agili, innovative: sono le automobili con il cambio automatico, che ormai affollano le nostre città. Questi veicoli sono molto semplici da usare, ma non bisogna assolutamente trascurarli: il cambio automatico è delicato e ha bisogno di una manutenzione costante. Il rischio, infatti, è che si rompa e comprometta l’uso dell’automobile. Senza contare, che ripararlo o sostituirlo è molto costoso.

Quindi, la vera domanda non è “il cambio automatico ha bisogno di manutenzione?” ma “A chi affidare la mia preziosa auto?” Facciamo subito chiarezza.

Manutenzione del cambio automatico: perché è importante

Quando si acquista un’automobile automatica è importante mettere in conto una serie di controlli periodici, mirati proprio alla cura e alla tutela delle performance dell’auto.

Quanto è comodo percorrere lunghi chilometri o destreggiarsi nel traffico senza toccare la frizione, ma se si ignorano le esigenze di un mezzo automatico, si corrono diversi pericoli: man mano la guida è meno fluida, si aumentano le emissioni, c’è un calo delle performance ma soprattutto si rischia di rompere il cambio.

Una corretta manutenzione permette quindi di ridurre i costi e le emissioni, ma soprattutto evita eventuali danni al cambio, davvero problematici in termini di riparazione e costi. Per questo motivo è cruciale eseguire gli interventi di manutenzione periodicamente. Ogni quanto bisogna farli? Tutte le vetture hanno le proprie esigenze: sul libretto di uso e manutenzione è indicato il chilometraggio (o periodo) consigliato in cui portare il mezzo in officina.

Quindi dopo essersi accertati del miglior momento per la manutenzione, è fondamentale affidarsi a un team di tecnici serio, professionale, veloce e affidabile.

MuoviAmo Service: il miglior servizio di manutenzione a Roma e Provincia

Chi abita a Roma e Provincia può fare affidamento su MuoviAmo Service, il brand di MuoviAmo. L’azienda da 17 anni è operativa nel settore sosta e noleggio, ma offre anche un’ottima officina per auto, moto, veicoli commerciali, oltre a diversi servizi avanzati proposti in collaborazione con leader del settore.

E a proposito del cambio automatico, MuoviAmo ha ideato un progetto ad hoc. Nato dalla partnership con TotalEnergies Marketing Italia e GPS Motori, il servizio offre interventi di manutenzione e riparazione garantiti, rapidi e a prezzi vantaggiosi.

GPS Motori è una realtà di prestigio nel mercato nel settore dell’automotive: è specializzata nella manutenzione dei cambi manuali e automatici, nella rigenerazione diretta dei motori, nei meccanismi legati all’iniezione, turbocompressori e testate. I due poli produttivi sono certificati ISO 9001 e garantiscono la massima affidabilità nel rispetto della normativa.

TotalEnergies Marketing Italia, invece, è la filiale italiana della compagnia TotalEnergies, il più importante marchio in Italia a occuparsi della distribuzione di lubrificanti meccanici e nella progettazione di strumenti e tecniche per la riparazione del cambio automatico per qualsiasi marchio e veicolo.

Grazie alla partnership con questi due giganti, MuoviAmo Service offre un servizio completo per mezzi automatici che comprende:

Check-up completo all’ingresso

Sostituzione di filtri e guarnizioni

Lavaggio del cambio automatico e scambiatore di calore oppure Sostituzione completa dell’olio automatico

Reset e ottimizzazione dei parametri del cambio

Test drive e sincronizzazione

La manutenzione – e in generale tutta l’attività di MuoviAmo – viene eseguita con i migliori prodotti e le più avanzate tecnologie in circolazione.

Come viene eseguita la manutenzione del cambio automatico

L’azienda ha scelto l’apparecchiatura FLUIDMATIC T1, un progetto portato avanti da TotalEnergies Marketing Italia. Questa tecnologia affidabile e completa assicura interventi sicuri ed efficaci al 100%.

Permette di lavorare praticamente su qualsiasi modello presente sul mercato. Il tutto grazie a una serie di componenti e raccordi di ultima generazione, a cui si aggiungono materiali di alta qualità.

Rispetto a una manutenzione manuale, in cui si elimina al massimo il 40% dell’olio esausto, il macchinario FLUIDMATIC T1 riesce ad asportare il 100% dell’olio e rimuove tutti i residui esistenti, riportando il sistema al massimo della funzionalità.

Sei pronto ad avere un’auto automatica sempre al massimo della sua potenza? Affidati al mondo di servizi offerti da MuoviAmo Service e chiedi il tuo preventivo gratuito.