Il B-SUV per tutti con un prezzo low-cost che sfida Dacia Duster

MG Motor Italy ha presentato alla stampa italiana i nuovi modelli che arricchiranno la gamma e che sono in arrivo negli MG Store italiani. Il marchio MG è stato recuperato, acquistandone i diritti di utilizzazione, dal primo gruppo produttore di automobili in Cina, la SAIC Motor. Ora MG sta crescendo sul mercato italiano grazie ad un’organizzazione giovane e dinamica con una rete commerciale che dai 40 punti vendita annunciati all’inizio dell’anno ne raggiungerà ben 70, e 40 concessionari per una copertura nazionale, isole comprese.

Tra le nuove proposte MG ha presentato le elettriche equipaggiate da tecnologia di seconda generazione e una novità assoluta ed esclusiva per il mercato italiano: la versione a benzina della rinnovata MG ZS, che affianca le nuove versioni EV.

Offerta di lancio

La nuova MG ZS sarà disponibile sul mercato nella versione a benzina con due motori entrambi con la possibilità di cambio manuale e automatico a un prezzo di lancio a partire da 13.950€ (versione benzina 1.5 con allestimento Comfort).

Doppia motorizzazione

Come dicevamo sono due le motorizzazioni offerte, un 1.0 turbo GDI da 111 CV di potenza, brillante, fluido e un 1.5l aspirato VTI tech da 106 CV che consente di viaggiare nel massimo comfort e relax.

L’auto proposta con due livelli di equipaggiamento Comfort e Luxury lascia al cliente la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 5 velocità per la motorizzazione 1.5l e a 6 velocità per il motore 1.0l per il quale è disponibile anche un cambio automatico a 6 velocità su entrambi gli allestimenti.

Allestimento Comfort

L’allestimento Comfort è già dotato di climatizzatore con filtro PM2.5, sedili anteriori riscaldati, volante multifunzione rivestito in pelle, fari e luci posteriori a LED, sedile del conducente regolabile in 6 posizioni, sedili posteriori ripiegabili nella configurazione 40:60, ingresso senza chiave, specchii laterali regolabili e riscaldabili elettricamente, cerchi in lega da 17″ ridisegnati e molto altro.

In termini di sicurezza, la dotazione di serie comprende undici sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) raggruppati sotto il nome MG Pilot. Tra questi l’Adaptive Cruise Control, il Front Collision Warning con frenata automatica di emergenza, il Lane Keep Assistance e il Traffic Jam Assistance.

Garanzia di 7 anni

Anche nuova ZS, come tutti i modelli della gamma MG offre una garanzia estremamente rassicurante di 7 anni/150.000 km che testimonia la qualità dei prodotti MG. Grazie alla partnership con Santander, la captive bank di MG, il brand ha potuto mettere a punto un’offerta finanziaria molto completa e competitiva che permette di soddisfare le diverse esigenze

Versione elettrica

La nuova MG ZS sarà offerta anche nella versione elettrica anche in due varianti di batteria, Long Range da 70 kWh consentirà un’autonomia di 440 km (WLTP) rispetto ai 263 km dell’attuale modello. Sarà disponibile anche una batteria Standard Range da 50,3 kWh con un’autonomia di 320 km (WLTP). Oltre alla maggiore capacità della batteria, la nuova MG ZS EV può anche caricarsi più velocemente. La versione Long Range è equipaggiata di serie con una trifase da 11 kW a bordo.