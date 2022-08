L’iconico fuoristrada USA celebra le sue origini

Fonte: Ufficio Stampa Ford Ford Bronco celebra la sua storia con due versioni speciali, Heritage e Heritage Limited

Mentre si attende con ansia l’arrivo di Ford Bronco sul mercato europeo, annunciato per la fine del 2023, il brand celebra le origini dello storico fuoristrada con due edizioni speciali ispirate ai modelli originali degli anni Sessanta. Le versioni Heritage e Heritage Limited sono un ritorno al design della prima generazione dell’iconico SUV americano, e promettono agilità e prestazioni off-road senza compromessi, nel più classico stile Bronco.

Bronco celebra le sue radici off-road

Riprendere il sentiero che porta alle radici off-road del marchio: Ford Bronco si prepara ad arrivare in Europa mentre celebra le sue origini con due speciali edizioni limitate, ispirate al design originale dello storico fuoristrada commercializzato per la prima volta nel 1966.

Nato per competere con veicoli leggendari come la Civilian Jeep, antenata della Jeep Wrangler, la Bronco divenne suo malgrado un’icona indiscussa della cultura pop la sera del 17 giugno del 1994, quando la CBS interruppe la programmazione per trasmettere in diretta il rocambolesco inseguimento di OJ Simpson.

Lo sportivo, inseguito dalla Polizia sull’autostrada Interstatale 405 di Los Angeles, si trovava a bordo di una Ford Bronco bianca del 1993 appartenente ad Al Cowlings, ex compagno di squadra di Simpson nei Buffalo Bills.

Quella dell’inseguimento era già la quinta serie dello storico fuoristrada: “Bronco ha conquistato l’America nella metà degli anni Sessanta con il suo stile grezzo e capacità off-road senza compromessi”, spiega Mark Grueber, illustrando una filosofia costruita su “un’eredità che è ancora oggi molto sentita”.

“Con queste nuove edizioni limitate Heritage e Heritage Limited, vogliamo rendere omaggio alle radici di Bronco con accenni ai tratti distintivi dello stile della prima generazione del fuoristrada”, ma anche arricchendo la famiglia dell’amato SUV di edizioni speciali che i clienti sembrano apprezzare in modo particolare.

Design retrò in edizione limitata

Il carattere dei modelli Heritage, a due o quattro porte, viene enfatizzato dalla tinta Oxford White, che campeggia sul tettuccio modulare ed evidenzia gli altri dettagli tipici del design originale della Bronco, come i cerchi in alluminio da 17’’, le bande laterali e la griglia frontale su cui spicca il logo Ford nella classica colorazione Race Red.

L’aperto richiamo al look del passato raggiunge il suo apice nella versione Heritage Limited, che monta speciali cerchi verniciati in nero lucido con il classico centrale a “dog dish” e bordatura bianca e che sarà prodotta per il lancio esclusivamente nella tonalità Robin’s Egg Blue.

Quanto ai motori, le versioni Heritage sono equipaggiate con motore EcoBoost e disponibili sia con cambio automatico sia con cambio manuale a 7 rapporti, mentre le versioni Heritage Limited montano di serie il cambio automatico SelectShift a 10 rapporti.

Le due edizioni limitate di Ford Bronco saranno realizzate in una tiratura di 1966 esemplari, a celebrare l’anno in cui lo storico fuoristrada fece il suo ingresso nelle concessionarie e sulle strade degli Stati Uniti d’America.

Heritage e Heritage Limited sono già disponibili in pre-ordine per i clienti Bronco negli USA, mentre saranno acquistabili a partire dal prossimo anno. I prezzi di listino partono da circa 33mila euro (34.245 dollari) per la Bronco Sport Heritage Edition e da 43mila euro (44.305 dollari) per la Bronco a due e quattro porte. Quanto al mercato europeo, si attendono ulteriori specifiche su prezzi, modelli e allestimenti.