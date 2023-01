L’iconica Lancia Rally 037: il ritorno

Fonte: Ufficio Stampa Lancia A 40 anni dalla storica stagione del 1983, torna in mostra la leggendaria Lancia Rally 037

In occasione del 40esimo anniversario della storica vittoria del 1983, la leggendaria Lancia Rally 037 torna a farsi ammirare al Rally Storico di Montecarlo. La manifestazione – molto attesa dopo uno stop durato sette anni – vede in gara ben 19 Lancia d’epoca appartenenti a clienti privati, in partenza da Torino, Rheims, Bad Homburg, Oslo e Londra.

La tappa di partenza torinese, fortemente voluta dall’Automobile Club di Torino in occasione del 125esimo anniversario della fondazione, vedrà esposta la regina assoluta della stagione 1983: proprio lei, la Lancia Rally 037 della collezione storica di Stellantis che 40 anni fa vinceva non soltanto il Rally di Montecarlo, ma anche il Mondiale Rally.

Lancia al Rallye Historique Monte-Carlo

Il Rally Storico di Montecarlo è il più antico del mondo su strada: nato nel 1911, l’evento è oggi uno degli appuntamenti più importanti nel calendario di ogni appassionato. Quest’anno, dopo una lunga attesa, la competizione torna ad entusiasmare con un ricco calendario di eventi. Tra questi la tappa torinese della partenza, nella splendida Piazza San Carlo, che ha permesso al pubblico di ammirare dal vivo le vetture che hanno fatto la storia del Motorsport.

Sono 132 i piloti che hanno scelto Torino come punto di partenza per Montecarlo, dove si disputerà la fase finale della competizione che terminerà ufficialmente il 1 febbraio. Ai blocchi di partenza, tra le altre vetture storiche, Fulvia HF, Stratos e 124 Abarth, Delta Integrale, Mini Cooper S, la REnault 12 Gordini e anche una Fiat X1/9 – recentemente giudicata tra le auto più affidabili mai prodotte in Italia – condotta dall’ex campione europeo dei rally Maurizio Verini.

Ma non c’erano soltanto le vetture pronte alla partenza, in Piazza San Carlo: lo stand Lancia è stato illuminato dalla presenza di una leggenda su ruote, emblema dell’anima brutale del marchio e tra i modelli più amati di sempre. La Lancia Rally 037 che conquistò primo e secondo posto al Rallye Monte-Carlo Historique dell’83, alzando la polvere sull’altrettanto leggendaria Audi Quattro, che allora era l’unica che poteva contare sulla trazione integrale, si è lasciata così ammirare dal pubblico in occasione del 40esimo anniversario della storica impresa.

Lancia Delta 037: la gloriosa stagione 1983

Nata sulla base della Beta Montecarlo, la Lancia Rally 037 debutta al Salone di Torino del 1982 con la versione stradale, e già l’anno successivo inaugura quella che sarà la sua stagione d’oro: nel 1983 la Rally 037 domina il Campionato Mondiale sin dalla prima gara, e vince il Rally di Montecarlo con Walter Röhrl.

In quella gloriosa annata, nonostante l’agguerrita concorrenza delle nuove Audi Quattro a trazione integrale, la Lancia conquista il titolo Mondiale Costruttori, il secondo posto nel Mondiale Piloti e il Campionato Europeo ed Italiano: è l’Età d’Oro del Rally, celebrata da una grande mostra al MAUTO di Torino visitabile fino a Maggio.

L’originale struttura monoscocca e tubolare della Rally 037 viene “vestita” dall’atelier Pininfarina: il risultato è una carrozzeria aggressiva ed elegante, cui fanno da contraltare interni minimalisti e razionali, pensati per la competizione. Caratterizzata da forme “funzionali” e spigolose, sia nel frontale che nel posteriore, la Lancia Rally 037 è una sportiva pura che incarna la vittoria di Davide contro Golia.

“Gareggiare con una nostra auto era considerato un privilegio, ma un giorno arrivò l’Audi quattro che dominò improvvisamente molte classifiche, dato che era l’unica con quattro ruote motrici”, ricordava lo storico direttore sportivo Cesare Florio. “Noi non disponevamo ancora di quella tecnologia, ma avevamo la cultura di come costruire una macchina vincente e così schierammo la 037, leggerissima, a motore centrale molto manovrabile su qualunque terreno”. Il resto è storia.

Delta Rally 037: anima brutale e ispirazione per il futuro

“Siamo orgogliosi di prendere parte a questa rievocazione storica famosa in tutto il mondo, esponendo la nostra Lancia Rally 037, una vettura da gara straordinaria che, insieme alla Stratos e alla Delta, ha fatto di Lancia il marchio più vincente nella storia del Rally”, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

“Queste vetture da gara, brutali ed efficienti, rientrano nell’immaginario collettivo”, ha spiegato il CEO di Lancia, “poiché hanno fatto sognare tantissimi appassionati e ci hanno ispirato per definire il linguaggio di design del futuro di Lancia“.

Lancia Rally 037 è l’enfant prodige della Casa: ultima auto a due ruote motrici a vincere il Mondiale di Rally, appena un anno dopo la presentazione ufficiale Salone di Torino nel 1982, il “progetto 037” racchiude lo spirito sportivo di Lancia ed è tra le auto che più fortemente hanno ispirato Lancia Pu+Ra Zero, il concept 3D della nuova filosofia Lancia, che punta a rielaborare in chiave futuristica i modelli che hanno fatto la storia del marchio, “Pura e Radicale”.