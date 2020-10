Ibrahimovic compie gli anni e si regala una Porsche speciale

editato in: da

Zlatan Ibrahimovic spegne le sue 39 candeline sulla torta da casa, dove è costretto a restare in quarantena a causa della positività al Covid-19. Per “consolarsi” ha deciso di farsi uno dei suoi soliti regali da sogno, una macchina eccezionale.

Una delle sue più grandi passioni infatti è legata alle supercar lussuose ed esclusive, per questo motivo il campione svedese, dopo essersi regalato, lo scorso anno, una Ferrari Monza SP2 Limited Edition, un vero e proprio gioiello della meccanica e del design, prodotto nelle fabbriche di Maranello in appena 499 esemplari dal prezzo eccezionale di 1,5 milioni di euro, quest’anno ha deciso di puntare su un altro gioiello, stavolta Porsche.

Per celebrare degnamente i suoi 39 anni ha fatto sapere al mondo di essersi comprato una nuova Porsche 911 Targa 4S, pubblicando sui suoi profili social un post con la frase “Happy Birthday to Zlatan” e la foto della macchina inquadrata dall’alto, sotto casa. Non è una “semplice” Porsche 911 Targa, basta fare attenzione per notare che si tratta di una versione esclusiva e unica, la 911 Targa 4S, recentemente lanciata dalla Casa.

Non abbiamo in mano nessun riferimento esplicito al modello in questione, possiamo solo far caso ad alcuni elementi e dettagli che ci fanno pensare che l’auto che il campione Ibra ha deciso di regalarsi per il suo 39esimo compleanno è una fantastica e prestigiosa Porsche 911 Targa 4S Heritage Design; sono ad esempio il colore bordeaux della carrozzeria e le grafiche bianche sopra i gruppi ottici anteriori e sulle fiancate a svelarcene l’identità.

È una Porsche 911 Targa 4S con look ispirato al passato, una limited edition di 992 esemplari, un vero e proprio gioiello, che viene venduto in Italia al prezzo di 188.691 euro. La Porsche 911 Targa 4S Heritage Design condivide la meccanica della nuova 911 Targa 4S, monta infatti un motore boxer sei cilindri da 3.0 litri, in grado di erogare la potenza eccezionale di 450 CV, cambio automatico PDK doppia frizione a 8 marce e trazione integrale. La supercar vanta uno scatto di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e può viaggiare fino a una velocità massima di 304 km/h.

La nuova auto di Ibra va ad inserirsi nell’eccezionale garage del campione svedese, dove sono riposte delle vetture davvero preziose, tra cui ad esempio la Ferrari Monza SP2 Limited Edition che si è regalato lo scorso anno, e ancora la Porsche 918 Spyder e una splendida Ferrari LaFerrari.