Hyundai svela la versione sportiva della nuova Tucson

editato in: da

Hyundai Tucson, le prime immagini del nuovo SUV

Massima espressione di design dinamico, comfort e connettività avanzata, questo è il mix perfetto offerto dalla nuova Hyundai Tucson N Line, l’animo e lo stile prendono ispirazione dal motorsport. Il best seller presenta un design esterno sportivo e peculiare, oltre a dettagli interni unici, per offrire un’esperienza di guida ancora più di carattere.

La nuova Tucson N Line si distingue per il suo design moderno che integra linee, angoli e forme taglienti, oltre alle caratteristiche Parametric Hidden Lights. L’aspetto muscoloso del design esterno si basa sull’identità stilistica “Sensuous Sportiness” di Hyundai, e offre allo stesso tempo richiami stilistici curati, orientati alle prestazioni. Le proporzioni ne sottolineano le credenziali sportive con un corpo vettura basso e largo.

La nuova N Line presenta motivi geometrici molto marcati, come il modello standard di cui abbiamo già parlato, denominati “Parametric Jewels”, che donano all’auto un carattere possente e energico. Sotto alla griglia, che integra anche il badge N Line, troviamo il paraurti rettangolare e un’elegante presa d’aria più alta e grande. Il paraurti posteriore si abbina in maniera perfetta alle piastre protettive inferiori in argento, le cornici nere incorniciano i gruppi ottici anteriori.

La nuova Hyundai Tucson N Line è caratterizzata da una modanatura in tinta carrozzeria, che sottolinea le proporzioni e le linee dinamiche, donando al modello un aspetto più snello. Finestratura sportiva in nero lucido, che termina nell’angolo acuto del montante C creando una sensazione di movimento in avanti ispirata alla pista. Il retro è dotato di uno spoiler aerodinamico più lungo di quello del modello standard e decorato con alette, la parte inferiore è caratterizzata da una banda riflettente rossa e da un diffusore.

L’auto monta cerchi in lega da 19’’ più robusti e sportivi, con motivi parametrici che richiamano il tema della Sensuous Sportiness e ne enfatizzano la struttura geometrica. Il look è completato dai passaruota in tinta con la carrozzeria. L’abitacolo è sofisticato e spazioso, si nota dal primo sguardo lo stile sportivo degli interni N Line.

Tucson N Line prevede inoltre nuovi sedili sportivi marchiati N, con rivestimenti neri scamosciati e in pelle e cuciture rosse, intrecciate anche sul rivestimento delle portiere e del bracciolo; anche il crash pad in stoffa grigia è arricchito con inserti rossi e il volante è dedicato e completo di logo N. La nuova vettura offre una varietà di motorizzazioni potenti e efficienti, proposte con diversi livelli di elettrificazione. Per la massima efficienza, ogni powertrain è basato su un motore Hyundai Smartstream turbo benzina T-GDI a quattro cilindri da 1.6 litri o turbo diesel CRDi a quattro cilindri da 1.6 litri.

La versione N Line sarà disponibile su numerose motorizzazioni di Nuova Tucson: 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid (265 CV), 1.6 T-GDI Hybrid (230 CV), 1.6 T-GDI 48V Mild Hybrid (150 CV), 1.6 CRDi 48V (136 CV). L’auto sarà disponibile in Europa a partire dalla primavera 2021, mentre le versioni N Line hybrid e plug-in hybrid saranno disponibili dall’estate 2021.