Hyundai Veloster Grappler, la coupé sportiva tira fuori l’anima offroad

Al SEMA Show 2019 di Las Vegas all’inizio di novembre Hyundai presenterà la nuova Veloster Grappler, la concept con un’altezza da terra maggiore, un crossover compatto a ruote alte e appendici da fuoristrada. Il nuovo prototipo è basato sulla sportiva hatchback, le è stato regalato un look estremo.

La macchina è più alta da terra, con enormi pneumatici degni di una vettura fuoristrada e larghi parafanghi con protezioni in plastica molto vistose. Cerchi Method Racing, sbalzi posteriore e anteriore ridotti che agevolano le manovre su fondi dissestati, la Grappler è un’auto molto versatile, che si adatta a disparate situazioni. Davanti e dietro la nuova Hyundai Veloster Grappler monta protezioni specifiche per affrontare gli sterrati, il bagagliaio originale non è molto grande, ma sul tetto c’è uno spazio portapacchi molto capiente.

Sono stati inoltre aggiunti fari supplementari e un ampio portapacchi che può trasportare eventualmente un’altra gomma, su cui è stato posizionato un pannello solare che alimenta un generatore portatile che si trova all’interno dell’abitacolo, utile in caso di escursioni. Per quanto riguarda altri elementi specifici, negli interni vediamo sedili Recaro avvolti dal rigido roll bar integrato, e sono stati aggiunti tutti gli extra indispensabili per la vita all’avventura.

Tra questi vediamo i tappetini in gomma, la pedaliera sportiva, una tenda Napier, una pala, sì addirittura una pala, e delle luci aggiuntive. Per quanto riguarda il motore che verrà posizionato sotto il cofano Seibon in fibra di carbonio invece ancora non sono trapelate notizie da parte della Casa. Mancano quindi informazioni ufficiali, l’unica cosa che possiamo immaginare è che potrebbe essere inserito lo stesso 2.0 litri TGDI della Veloster N, che sprigiona 275 cavalli di potenza.

Hyundai è uno dei migliori brand del settore automotive nel 2019 e al Salone di Francoforte ha presentato tutte le sue novità. Tra queste anche la nuova concept elettrica EV 45, che anticipa il design dei prossimi modelli elettrificati. Riflettori puntati anche sulla Veloster N ETCR, la prima auto da corsa 100% elettrica sviluppata da Hyundai Motorsport. All’appuntamento Hyundai ha celebrato anche la presentazione in anteprima mondiale della Nuova i10.

I pneumatici fuoristrada sovradimensionati e le ruote Method Racing a tema rally della nuova Hyundai Veloster Grappler offrono un comportamento cattivo e una gran capacità funzionale, mentre i componenti di scarico cat-back Borla aggiungono una risonanza udibile viscerale e molto apprezzabile.