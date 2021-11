Hyundai svela quello che sarà il SUV del futuro

Hyundai svela SEVEN, concept innovativo per la categoria dei SUV elettrici, esposto nello stand del LA Convention Center dal 19 al 28 novembre, insieme ad altri modelli leader del segmento- Dopo aver presentato la concept 45 nel 2019 e Prophecy nel 2020, il prototipo SEVEN apre un nuovo capitolo per il brand IONIQ, la famiglia di Hyundai dedicata ai veicoli elettrici.

Tutte innovazioni uniche di design e tecnologia, che mettono al primo posto i valori del cliente piuttosto che gli standard industriali. SEVEN è una chiara rappresentazione dell’impegno di Hyundai per la neutralità carbonica entro il 2045. Il concept illustra la visione creativa e l’avanzato sviluppo tecnologico della Casa.

Ogni auto del brand IONIQ offre al cliente un’esperienza di ultimissima generazione, unisce le tecnologie più avanzate agli ambienti della vita quotidiana. Il nuovo concept SEVEN appena svelato è l’esempio perfetto di quello che è la gamma delle elettriche di Hyundai, con la sua innovazione in termini di spazio e le caratteristiche attente all’igiene.

L’auto è realizzata sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform), un’architettura dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV). Il passo lungo e il pavimento piatto rendono possibile una classe totalmente nuova di veicoli, per offrire ai clienti esperienze completamente nuove.

Hyundai SEVEN vanta una silhouette aerodinamicamente pura, che si discosta dal tipico SUV. Il bordo basso anteriore del cofano, la linea continua e aerodinamica del tetto, e il passo allungato comunicano una chiara rottura con i tradizionali SUV alimentati da motori a combustione. La nuova concept car è facilmente riconoscibile anche nel buio della notte, grazie alle sue luci Parametric Pixel tipiche di IONIQ, che forniscono una Welcome Light Sequence all’avvio.

Gli interni danno spazio al massimo dell’innovazione, Hyundai offre ai clienti una maggiore libertà, mai vista prima. Il passo della SEVEN raggiunge i 3,2 metri, grazie allo spunto progettuale di spingere le ruote verso l’esterno, per estendere il più possibile il passo. Il pavimento piatto consente a Hyundai di provare una nuova alternativa alla tradizionale disposizione delle file di sedili, creando un layout interno più fluido.

L’abitacolo ultrasottile e gli schermi integrati creano un’esperienza simile a quella che si vivrebbe in un salotto. La disposizione dei sedili è diversa da quella dei SUV tradizionali, con poltrone lounge girevoli e un sedile a panca curvo. SEVEN offre uno spazio flessibile e vari dispositivi a bordo che possono essere personalizzati per i singoli passeggeri. Con la nuova concpet car è possibile immaginare un futuro di mobilità e connettività, gettando le basi per i modelli IONIQ che verranno.

Il tetto panoramico dell’auto presenta uno schermo che mostra vari contenuti in base ai gusti dei suoi passeggeri, e oltretutto cambia anche l’atmosfera interna generale, per garantire il massimo relax e piacere durante il viaggio. Hyundai si è concentrata sullo sviluppo di auto in grado di garantire un’esperienza di viaggio sicura e sana. La nuova concept car SEVEN utilizza vari materiali ecologici e offre caratteristiche orientate all’igiene leader nel segmento, come l’Hygiene Airflow System in grado di ridurre i rischi di contaminazione tra i passeggeri e isolare il flusso d’aria tra gli occupanti anteriori e posteriori.

Non è tutto, il sistema di sterilizzazione UVC si attiva quando i passeggeri sono fuori dall’abitacolo. La leva del comando, il cassetto portaoggetti della prima fila e gli altoparlanti si aprono e le luci UVC igienizzanti integrate aiutano a pulire lo spazio da batteri e virus. Parlando di autonomia invece, possiamo dire che SEVEN è in grado di caricare dal 10% all’80% in circa 20 minuti e di garantire oltre 480 km di percorrenza con una singola ricarica.