Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Ampio spazio e comfort nella nuova generazione di Hyundai Santa Fe: il portellone posteriore

Durante la World Premiere Hyundai Santa Fe ha debuttato con il concept “Open for More”, con cui la Casa ha voluto esprimere la profonda evoluzione del suo modello di grandioso successo. Un’auto iconica, a cui Hyundai rende omaggio, Santa Fe ha fatto la storia del brand e oggi viene presentata al pubblico nella sua quinta generazione.

In questa nuova variante l’auto aggiunge al fascino di un SUV, pensato per la città ma anche pronto all’avventura, un inedito confortevole spazio abitabile, leader nella categoria, grazie al passo allungato e all’apertura del portellone posteriore di massima ampiezza. L’interasse più lungo permette anche di offrire una terza fila di posti a sedere più ampia.

Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha dichiarato: “Dal debutto della prima Santa Fe, avvenuto 23 anni fa, questo iconico SUV ha conquistato il cuore di milioni di clienti in tutto il mondo. L’identità audace e possente della nuova Santa Fe, pensata sia per gli spazi aperti e che per un paesaggio urbano, stabilirà una presenza senza pari nel mercato dei SUV”.

Il carattere forte degli esterni

È inedito l’approccio al design adottato dalla Casa per la nuova Hyundai Santa Fe, partendo dall’ampio portellone posteriore creato per facilitare la fruizione degli spazi aperti, per poi passare alla progettazione del design degli esterni nell’insieme.

La presenza massiccia del SUV è determinante, grazie alle linee efficienti e squadrate e al passo lungo, mentre il design esterno, robusto ma comunque curato in ogni minimo dettaglio, si adatta agli ambienti urbani e a quelli immersi nella natura.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Il frontale dà un senso di imponenza grazie al cofano alto, le luci disegnano il profilo di una H e i passaruota si presentano con forti linee nette. Anche nella parte inferiore del paraurti anteriore troviamo lo stesso motivo ad H, che prende ispirazione dal logo Hyundai, per un look ancor più distintivo.

Il posteriore in questa nuova versione di Santa Fe è a dir poco unico, a tutta larghezza, sottolinea il carattere del SUV, con un look semplice e immediatamente riconoscibile. Le luci posteriori con disegno ad H, in armonia con l’anteriore, garantiscono una presenza distintiva su strada – di giorno e di notte. L’auto sarà disponibile a livello globale in 10 differenti colorazioni per la carrozzeria: Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte e Pebble Blue Pearl.

L’abitacolo

Gli interni della nuova Santa Fe, di cui abbiamo già parlato, sono stati totalmente rivoluzionati, enfatizzano gli elementi di design orizzontali e verticali e si abbinano al tono e all’atmosfera degli esterni. Ritroviamo un’altra volta il tema ad H, applicato al cruscotto e alle bocchette dell’aria, per aumentare il senso di ampiezza e creare una personalità unica.

Tanti i dettagli high-tech rispetto alla quarta generazione, come il vassoio per la sterilizzazione UV-C e il doppio sistema di ricarica wireless per gli smartphone, per creare un’esperienza d’uso di prima classe, ricca di funzionalità e praticità. Il Panoramic Curved Display comprende il cluster digitale e il sistema di infotainment, entrambi con display da 12,3 pollici, per migliorare la visibilità del conducente su tutte le informazioni.

Lo spazio interno – grazie al passo lungo – è ai vertici della categoria. Con i sedili della seconda e terza fila completamente ripiegati, quando il portellone posteriore è aperto, lo spazio è simile a una terrazza, che favorisce il piacere di vivere all’aria aperta. Una caratteristica di design molto accattivante, che riflette l’utilizzo dei big data da parte di Hyundai per identificare le preferenze dei clienti riguardo le ultime tendenze degli stili di vita, con un interesse maggiore verso le avventure fuori porta.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Nell’abitacolo vengono usati materiali eco-friendly sia per le superfici morbide come il rivestimento del tetto, i tappetini e gli schienali dei sedili, sia per componenti come il cruscotto, i rivestimenti delle portiere e i sedili. Anche all’esterno, tra l’altro, sono stati usati materiali ecologico, come la vernice nera lucida applicata alle finiture che sfrutta materie riciclate. Nuova Santa Fe è disponibile a livello globale in cinque colori interni, tra cui Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green e Black Ink.

Migliora l’abitabilità per tutti i passeggeri

La capacità di carico e l’ampia apertura del portellone posteriore sono due caratteristiche ideali per supportare tutti gli stili di vita, offrendo parecchio spazio in ogni situazione. Per un accesso al tetto più pratico, inoltre, è presente una maniglia a scomparsa sul montante C – una soluzione che eleva al massimo le possibilità di utilizzo anche all’aperto.

Hyundai ha dato priorità al comfort interno, aumentando lo spazio per le gambe della seconda e terza fila. L’auto è ricca di funzioni di alto livello, molte delle quali sono novità assolute nel mercato, nella categoria o per il brand.

Quando la visuale posteriore è ostruita da oggetti nel bagagliaio, lo specchietto interno digitale (Digital Center Mirror) dà al conducente la possibilità di vedere quello che accade dietro all’auto, oltre ad aiutare a visualizzare la parte posteriore anche di notte e al buio fornendo un’immagine luminosa.

Tra i vari equipaggiamenti di comfort non dimentichiamo di citare il doppio sistema di ricarica wireless ad alta velocità per gli smartphone, collegabili anche alle prese USB di tipo C, un vassoio a raggi UV-C, unico nel suo genere – nella parte superiore del vano portaoggetti del passeggero – che permette di sterilizzare gli oggetti di uso frequente, come telefoni cellulari, portafogli, chiavi.

Gli aggiornamenti OTA (over-the-air) garantiscono sempre il software più recente, un’altra caratteristica premium è la Digital Key 2 per l’accesso e avvio del veicolo e il controllo a distanza tramite lo smartphone.

Sistemi di sicurezza e assistenza alla guida

Sono tanti i sistemi di sicurezza e assistenza alla guida di Santa Fe, che consentono di diminuire l’affaticamento del conducente e di offrire un’esperienza di guida confortevole e sicura, sia negli spostamenti cittadini sia durante le avventure fuori porta.

Motori e lancio sul mercato

La Santa Fe arriverà con due motorizzazioni ibride, una full-hybrid e una plug-in hybrid, entrambe abbinate a un motore 1.6 turbo benzina (Gamma III 1.6T GDI) e a un cambio automatico a sei rapporti. Nei prossimi mesi sapremo ulteriori informazioni dettagliare.

Il lancio è previsto in Corea nella seconda metà di quest’anno, il SUV arriverà in Europa e in Nord America nella prima metà del 2024.