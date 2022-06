Hyundai svela la nuova arrivata nella gamma IONIQ

Sarà presentata al grande pubblico con un video 3D immersivo proiettato in tre location di riferimento a livello globale: K-POP Square a Seoul, Piccadilly Circus a Londra a Times Square, a New York. Il design da streamliner della nuova IONIQ 6 , il secondo modello 100% elettrico della gamma, debutterà sugli schermi a luglio, quando Hyundai rivelerà anche tutti i dettagli e le specifiche tecniche dell’attesissima Electrified Streamliner della Casa di Seoul.

IONIQ 6, design senza tempo

Design essenziale, filante e senza tempo: la nuova creatura della gamma IONIQ di Hyundai, la seconda completamente elettrica della famiglia, è una berlina diversa dalle altre.

I designer Hyundai si riferiscono alle linee pulite di IONIQ 6, ispirate al glorioso concept Hyundai Prophecy, usando il concetto di Emotional Efficiency. SangYup Lee, Executive Vice President and Head of Hyundai Design Center, definisce le forme della nuova streamliner 100% elettrica come “un’emotiva convergenza tra funzionalità ed estetica”, e il risultato è straordinario: poche linee e pulite, sulla scia delle auto che hanno fatto la storia del design, inaugurano una nuova era della mobilità elettrica Hyundai grazie all’uso sapiente di materiali sostenibili, che intendono riflettere i valori degli acquirenti dei modelli elettrici di oggi.

La single-curved streamliner Hyundai ha un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,21 - che la colloca appena al di sotto di Tesla Model S e Mercedes Classe S. Basta questo per capire che IONIQ 6 è più di una berlina: per Hyundai è una tipologia di veicolo totalmente nuova, pensata e progettata esplicitamente per appagare le esigenze estetiche e funzionali dell’era della mobilità elettrica.

L’attitudine aerodinamica è evidente già dal frontale basso e dalle misure ridotte dei passaruota, ma il disegno diventa più chiaro guardando al posteriore: lo spoiler ispirato a un’ala ellittica, la struttura che richiama la coda di una barca, le prese d’aria laterali integrate nel paraurti completano un design distintivo e senza tempo.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Il comfort di un’esperienza emozionale

L’Emotional Efficiency di IONIQ 6 non si ferma al design esterno: “Abbiamo creato IONIQ 6 come ambiente accogliente pensato per le persone, capace di offrire a tutti uno spazio piacevole e personalizzato”, afferma SangYup Lee. Gli interni sono stati sviluppati contemporaneamente agli esterni, per ottimizzare il comfort degli ambienti senza nulla togliere al design sportivo - perché sia la vettura ad adattarsi agli stili di vita dei clienti, e non viceversa.

L’abitacolo cocoon-shaped è avvolgente ed è capace di accogliere come uno spazio personale, un comodo rifugio reso ancora più vivibile da tante funzionalità tech e dall’uso di materiali sostenibili.

Spaziosità e comfort sono garantiti dal sapiente uso della piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group, che ha consentito di allungare l’abitacolo e ottimizzare gli spazi per le gambe dei passeggeri. Il pavimento completamente piatto, poi, offre una sensazione di ariosità e ampiezza ancora più piacevole, per un’esperienza incentrata ancora una volta sulla persona.

Hyundai IONIQ 6, luci senza ombre

L’unità di controllo è in posizione centrale, per evitare distrazioni e consentire una guida rilassata e intuitiva: la plancia con touchscreen integra un display full-touch da 12,3 pollici per l'infotainment e un cluster digitale da 12,3 pollici.

E Hyundai ha pensato anche all’illuminazione: la tecnologia Dual Color Ambient Lighting permette di scegliere tra uno spettro di 64 colori e sei temi luminosi sviluppati appositamente per amplificare la sensazione di relax e sicurezza alla guida. L’illuminazione dell’abitacolo di IONIQ 6 è anche - ancora una volta - emozione: grazie alla modalità Speed Sync Lighting la luminosità degli interni segue la velocità del veicolo, per un’esperienza totalizzante di guida.

L’Ethical Uniqueness di IONIQ 6 si declina anche nell’uso di materiali sostenibili: la nuova creatura Hyundai è realizzata con vernici esterne ricavate da pneumatici riciclati, pigmenti da carbone di bambù, tessuti PET riciclati e una speciale moquette in tessuto derivata dal riciclo delle reti da pesca, una novità assoluta in casa IONIQ.

L'attesissima presentazione della berlina 100% elettrica di Hyundai è prevista per il mese di luglio. Per vederla a listino, al fianco del SUV full electric della gamma, dovremmo pazientare ancora un po'.