Hyundai svela il nome del nuovissimo SUV per l’Europa

Nella prima metà del 2021 in Europa arriverà un nuovissimo SUV realizzato da Hyundai. Questo lo sapevamo già, ma fino ad ora la Casa non si era ancora fatta sfuggire nessuna informazione aggiuntiva, siamo rimasti col fiato sospeso per sapere qualcosa in più.

In effetti anche adesso non sappiamo moltissimo, ma Hyundai ha appena svelato per la prima volta in assoluto il nome del nuovo veicolo per il 2021. Si chiamerà Bayon, e arriverà sul mercato europeo nella prima metà del prossimo anno. Secondo quanto il costruttore stesso ha anticipato, il modello sarà completamente nuovo e rappresenterà un grande ampliamento della gamma attuale di SUV Hyundai che oggi tutti conosciamo.

Non possiamo fare a meno di dire che il marchio è fortemente consolidato nel mercato dei SUV in Europa, sia in termini di gamma, sia in termini di successo nelle vendite. Lo stesso Andreas-Christoph Hofmann, Vice President of Marketing & Product, ha dichiarato: “Lanciando un nuovo modello nel segmento B-SUV, che si propone come punto di ingresso alla nostra gamma SUV, vediamo una grande opportunità nel rispondere ancor meglio alla domanda dei clienti europei e nel migliorare la nostra offerta in un segmento molto apprezzato”.

Il modello è stato realizzato principalmente per il mercato europeo, Hyundai ha deciso, per questo motivo, di usare il nome di una città europea. Il termine Bayon, infatti, trae ispirazione dalla città di Bayonne, nel Sud-Ovest della Francia. Località che si trova tra la costa atlantica e i Pirenei, la cittadina francese è un posto ideale per gli amanti di attività come la vela e l’hiking, in linea con il carattere lifestyle della vettura.

Negli ultimi 20 anni, Hyundai si è lasciata spesso ispirare da diverse località nel mondo per dare origine ai nomi di alcuni dei più apprezzati SUV di sua produzione. Ci sono differenti esempi che possiamo citare, come Santa Fe e Tucson (che debutterà presto nella sua nuova versione), che prendono la denominazione dalle rispettive città in Arizona e New Mexico, ma non solo. Anche il nome di Kona (che ha cambiato di recente look) deriva dall’omonimo distretto di Big Island nelle Hawaii. E infine NEXO, il pioneristico SUV fuel-cell di Hyundai, ha una correlazione geografica: il nome si rifà infatti a Nexø, una delle più grandi città della celebre isola danese Bornholm. Maggiori dettagli su Nuova Hyundai Bayon saranno rivelati in futuro dal brand.