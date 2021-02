Hyundai svela gli interni dell’attesa IONIQ 5

editato in: da

Hyundai svela le prime immagini della Ioniq 5

Cresce l’attesa per l’arrivo della nuova Hyundai IONIQ 5, il primo modello del brand della Casa sudcoreana dedicato ai veicoli elettrici. Per conoscere il nuovo crossover bisognerà attendere solo qualche giorno, il 23 febbraio infatti è previsto l’evento di presentazione mondiale in digitale, ma da Seoul continuano le anteprime e i colpi d’occhio sulla vettura.

Dopo aver svelato le prime immagini e i dettagli stilistici del SUV, Hyundai regala agli appassionati uno sguardo sugli interni. Primo Battery Electric Vehicle ad utilizzare la nuova piattaforma E-GMP di Hyundai, IONIQ 5 è spaziosa e performante al tempo stesso. Grazie al modulo dove è alloggiata la batteria, l’auto ottiene infatti un vano interno arioso e adattabile, offrendo più configurazioni possibili per ospitare comodamente passeggeri e carichi.

La sostenibilità del crossover si declina anche nell’abitacolo. Tra le tante novità di IONIQ 5, oltre alla capacità di ricarica della batteria in 18 minuti, c’è anche l’arredamento interno. Il design e i materiali ecocompatibili riflettono il paradigma della Casa, attenta all’interesse di una mobilità personale che sostiene benessere ed eticità. Al centro del nuovo modello del brand c’è lo studio di ciò che i clienti cercano in un’auto. Ecco perché, grazie alla conoscenza di una necessità di mobilità con minor impatto ambientale possibile, Hyundai ha progettato un veicolo amico dell’ambiente.

I sedili sono rivestiti in ecopelle tinta e trattata con estrazioni di olio vegetale da semi di lino. Le finiture morbide dell’abitacolo sono costituite da tessuti derivati da fibre sostenibili come componenti biologiche della canna da zucchero, filati di lana e polimeri, e ancora materiale tessuto da fibre realizzate con bottiglie di plastica PET riciclate. Ma non solo. Il cruscotto, gli interruttori, il volante e i pannelli delle porte sono rivestiti con una vernice biologica in poliuretano composta da oli di fiori di colza e mais.

Una svolta green per la gamma IONIQ che, col nuovo modello in arrivo, propone al mercato un SUV diverso dagli altri. Un crossover “rilassante” per conducente e passeggeri che, grazie alla regolazione e al riposizionamento dei sedili, possono prendersi cura di bambini o animali domestici che viaggiano nella parte posteriore dell’abitacolo.

Per maggiori dettagli dunque serve solo pazientare fino a martedì 23 febbraio quando IONIQ 5 sarà svelata al mondo intero e sarà pronta ad ergersi come modello da seguire per una mobilità più pulita.