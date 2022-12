Hyundai svela il design della sua nuova KONA

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Uno stile unico declinato su un’ampia gamma di motorizzazioni, questo è quello che vediamo nella nuovissima versione di Hyundai KONA, presentata nei giorni scorsi dalla Casa. L’iconico SUV compatto, che ha ottenuto già un grande successo sul mercato, oggi si presenta con una nuova veste.

Per la nuova generazione di KONA, Hyundai è partita dalla versione elettrica per estendere un design tecnologico all’intera gamma di questo modello. Il compact SUV è declinato in quattro differenti varianti, che condividono l’architettura differenziandosi però con uno stile unico per ognuna. Quello che possiamo anticipare, prima di vedere tutti i dettagli, è che la nuova KONA è cresciuta nelle dimensioni e offre al pubblico e a tutti i clienti interessati un aspetto dinamico e un abitacolo che pone l’attenzione sul guidatore, con uno spazio interno versatile, in grado di soddisfare le esigenze pratiche ed estetiche di tutti.

Il nuovo design di Hyundai KONA

La scorsa settimana Hyundai ha deciso di presentare al pubblico quello che sarà il nuovo design del suo SUV compatto di grande successo. È in arrivo infatti la nuova generazione dell’iconico modello del brand, che si presenta con un inedito look futuristico e sviluppato a partire dalla versione elettrica.

La nuova KONA arriverà sul mercato con dimensioni maggiorate, sarà più grande e inoltre sarà disponibile in quattro differenti varianti in gamma tra cui quella 100% elettrica (EV), la full hybrid (HEV), con motore endotermico (ICE) e la versione proposta in allestimento sportivo N Line, con un’architettura universale per tutte ma uno stile unico e distintivo per ciascuna.

Hyundai, con la sua nuova KONA, conferma ancora una volta il grande impegno per la mobilità sostenibile e mostra quanto il suo studio di design sia guidato dalla tecnologia, migliorando la sua offerta di veicoli elettrici, che oggi è stata rinnovata e ampliata dalla gamma IONIQ, e rispondendo – allo stesso tempo – alle differenti esigenze di mobilità che i clienti mostrano di avere, attraverso un’ampia offerta di alimentazioni.

SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai Design Center, ha spiegato a riguardo: “Con l’inconfondibile carattere del modello, la nostra nuova KONA esprime una presenza sicura, audace e dinamica. Il SUV si è evoluto sotto ogni aspetto per abbracciare una gamma ancora più ampia e diventare così un vero supporto per ogni stile di vita”.

Dimensioni e spazio interno

La nuova Hyundai KONA si è evoluta in un SUV più grande, ma senza tradire la sua vocazione urbana, con uno stile audace in grado di trasmettere una presenza su strada più dinamica e interni incentrati sul guidatore.

Per quanto riguarda invece lo spazio interno, per offrire ai clienti il massimo dell’abitabilità, la nuova Hyundai KONA oggi è cresciuta e misura 4.355 mm di lunghezza, 150 mm in più rispetto alla generazione precedente, comparando le versioni EV. Inoltre, il modello di nuova generazione ha guadagnato 25 mm in larghezza e 60 mm di passo rispetto al passato, senza perdere nulla della sua iconica identità di design.

Le novità nel design di Hyundai KONA

A differenza della maggior parte dei veicoli che vengono proposti sul mercato automobilistico con differenti tipologie di motorizzazione, il team di sviluppo ha lavorato sulla nuova Hyundai KONA partendo dalla versione 100% elettrica, adattando poi il design per le altre motorizzazioni.

Un approccio del tutto nuovo e non convenzionale, che ha permesso al marchio di estendere un pensiero progettuale basato sulla tecnologia a tutte le varianti di KONA. Inoltre, nonostante l’architettura condivisa, ogni versione differente in gamma presenta uno stile futuristico unico e distintivo.

Il frontale essenziale caratterizza il volume puro della sezione anteriore del veicolo, che contribuisce alla fluidità delle prestazioni aerodinamiche del modello. La firma luminosa Seamless Horizon Lamp a sviluppo orizzontale mette in risalto l’essenzialità dei volumi dell’auto. Nella variante EV, questa riprende il motivo a “pixel” caratteristico della gamma elettrica IONIQ del brand nella Pixelated Seamless Horizon Lamp, che rappresenta una prima per un modello Hyundai, donandole un tocco distintivo.

La nuova KONA non fa mai dimenticare di essere un SUV già apprezzato sul mercato, nonostante il suo aspetto futuristico. Mostra infatti uno stile dinamico, accentuato dai rivestimenti dei passaruota scolpiti, che incorporano i fanali sia all’anteriore che al posteriore, evidenziando la robustezza del mezzo.

Moltissime le finiture parametriche presenti sull’estetica dell’auto. Una piega in diagonale nel quarto posteriore della fiancata collega la modanatura satinata dalla linea di cintura allo spoiler, creando un contorno che avvolge tutta l’auto. Anche il posteriore presenta la Seamless Horizon Lamp, a cui si aggiunge una luce di stop nella parte alta, perfettamente integrata nella modanatura dello spoiler.

Le variazioni stilistiche

Sono svariate le variazioni stilistiche che differenziano le diverse alimentazioni. L’EV ha dettagli grafici a pixel sulla griglia anteriore e sul paraurti posteriore, cerchi in lega da 19 pollici con design ispirato ai pixel ed elementi stilistici neri, come possono essere scelti dal cliente anche gli specchietti laterali e il tetto.

Le versioni ICE e HEV hanno in comune un design robusto per i paraurti e passaruota in plastica nera. E infine c’è la versione N Line, la sportiva, che oltre a specchietti e tetto in colorazione nera – su richiesta – si differenzia in diverse caratteristiche, come lo spoiler posteriore, il look più aggressivo dei paraurti con design ad ala che ne enfatizza l’assetto, i cerchi con design dedicato, il doppio scarico posteriore e la minigonna laterale argentata.

Gli interni

La nuova KONA offre un ampio spazio ‘living’ interno e molte funzioni di praticità e comfort, per un’esperienza di bordo evoluta, in grado di soddisfare i più svariati stili di vita. L’architettura universale di derivazione EV mostra un layout sportivo con un elemento orizzontale flottante che ne sottolinea l’ampiezza, garantendo uno spazio versatile per il conducente e i passeggeri.

All’interno troviamo un doppio display da 12,3 pollici e il modulo flottante, due elementi caratteristici che donano alla vettura una perfetta sensazione di grande tecnologia, mentre l’illuminazione nell’abitacolo migliora l’esperienza d’uso e il comfort per tutti gli occupanti. Il comando del cambio è stato spostato dalla console centrale a dietro il volante, offrendo una disposizione più pulita e ordinata, oltre a un ampio spazio aggiuntivo per riporre oggetti nel tunnel centrale.

Il divano posteriore piatto rafforza il legame estetico della nuova Hyundai KONA all’urban design contemporaneo. Lo spazio interno offre un’esperienza unica e il massimo della praticità, del comfort e della comodità. Dietro la seconda fila si trova uno spazio di carico massimizzato. Per ulteriori dettagli e prezzi è necessario attendere ancora qualche settimana.