Hyundai Staria, svelate le prime immagini

Il nuovo veicolo multiuso (MPD) di Hyundai Motor Company è stato lanciato con un evento digitale a tutto il mondo; si tratta di Staria, che stabilisce un modello di riferimento per i futuri Purpose Built Vehicles della Casa.

Il debutto di Staria promuove la trasformazione del brand come fornitore di soluzioni per la mobilità intelligente e incarna la metodologia di progettazione “dentro e fuori” dell’azienda, che enfatizza la spaziosità e l’usabilità degli interni. La nuova auto è la risposta di Hyundai alle mutevoli esigenze dei consumatori, offrendo loro funzionalità innovative e mirate e ridefinendo le esperienze di viaggio in auto in linea con la visione dell’azienda di “Progress for Humanity”.

Hyundai Staria è disponibile nelle configurazioni fino a 11 posti e in due varianti: Staria e Staria Premium, quest’ultima eleva la mobilità al livello successivo con caratteristiche aggiornate e finiture esclusive, per varianti dall’aspetto più lussuoso. L’auto sarà in vendita in mercati selezionati a partire dalla seconda metà del 2021. L’elegante esterno evoca la forma aerodinamica di un’astronave, è definito da un unico tratto che va dalla parte anteriore a quella posteriore, ispirato alla curva di luce che illumina l’orizzonte della Terra all’alba, se visto dallo spazio.

Gli interni applicano un layout semplice e modesto per evidenziare la comodità del guidatore e il comfort dei passeggeri, pur rimanendo fedele al suo valore originale di monovolume. L’abitacolo si ispira alle navi da crociera e offre un’atmosfera unica attraverso la sua architettura dal design innovativo.

L’innovativo utilizzo dello spazio interno di Staria è reso possibile dal passo di 3.273 mm del monovolume, con una lunghezza complessiva di 5.253 mm e una larghezza di 1.997 mm. La sua altezza complessiva di 1.990 mm è ottimizzata per consentire ai passeggeri di entrare e uscire comodamente dal veicolo. Andando avanti, Hyundai prevede di lanciare diverse linee di veicoli speciali Staria, come limousine, ambulanze e camper. Inoltre, è prevista l’aggiunta di varianti eco-compatibili nei prossimi anni.

“Siamo entusiasti di presentare Staria, che rappresenta il nostro ultimo sforzo per guidare l’evoluzione della mobilità e per affrontare le esigenze di stile di vita emergenti mentre ci adattiamo ai nuovi modi di vivere”, ha dichiarato Thomas Schemera, Vicepresidente esecutivo e Direttore marketing globale.