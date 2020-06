Hyundai Santa Fe, l’icona dei suv svela un nuovo design

editato in: da

Nuova Santa Fe, l’icona dei Suv cambia look

Hyundai ha svelato le prime immagini di Nuova Santa Fe, la più recente versione dell’icona dei suv offre numerosi miglioramenti, il modello è il primo in Europa a essere basato sulla nuova piattaforma Hyundai di terza generazione con significativi perfezionamenti in termini di performance, maneggevolezza e sicurezza.

Nuova Santa Fe arriva in occasione del ventesimo anniversario del modello, il più longevo dei suv Hyundai, apprezzato negli anni per il comfort e la spaziosità, ma anche per l’equipaggiamento di serie molto completo e un abitacolo funzionale. Oggi Nuova Santa Fe è una scelta ancora più premium, grazie a powertrain elettrificati, un design audace e distintivo, insieme a nuove tecnologie e sistemi di sicurezza.

SangYup Lee, Executive Vice President e Capo dello Hyundai Design Center, ha dichiarato: “Abbiamo rinnovato Santa Fe con caratteristiche premium e un look accattivante che aggiungono valore al modello. Le linee audaci che si estendono per tutta la carrozzeria conferiscono a Santa Fe un aspetto deciso ma raffinato e ricercato dai clienti nei suv. Inoltre, abbiamo aggiunto numerose funzioni per creare uno sport utility per le famiglie e piacevole da guidare”.

Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe, ha aggiunto: “Grazie a una gamma di caratteristiche inedite, Nuova Santa Fe progredisce ulteriormente tra i veicoli premium, è la prova di come ascoltiamo i nostri clienti e forniamo loro le più recenti tecnologie per andare incontro ai loro bisogni. È il caso anche delle motorizzazioni: con l’introduzione di Nuova Santa Fe, la nostra gamma suv è interamente elettrificata con soluzioni che spaziano dall’ibrido all’idrogeno”.

Il design esterno combina la raffinatezza ad un aspetto deciso. Il frontale risalta grazie all’ampia griglia frontale che abbraccia i gruppi ottici, con un motivo tridimensionale che ne evidenzia la solidità. Le luci diurne a LED creano una firma luminosa inconfondibile. Il carattere di Nuova Santa Fe è sottolineato da rivestimenti dei passaruota più ampi e da nuovi cerchi in lega, inclusa un’opzione da 20’’. Per la prima volta su una vettura Hyundai, Nuova Santa Fe è disponibile con un Luxury Package opzionale; l’allestimento include cerchi in lega da 20’’ con design dedicato e dettagli esterni in tinta con la carrozzeria.

Gli interni offrono ancor più spazio, comfort e praticità rispetto all’ultimo modello e portano l’auto a un nuovo livello di lusso. Il suv Hyundai presenta un nuovo design nella parte inferiore del cruscotto, una console centrale riprogettata e un nuovo sistema di infotainment touchscreen da 10,25 pollici. Dopo il successo di Kona Electric e Kona Hybrid, il B-suv compatto Hyundai più venduto, la gamma elettrificata del brand si amplia e include anche l’ammiraglia dei suoi suv in Europa. Nuova Santa Fe è il primo modello in Europa con il nuovo powertrain “Smartstream” Full Hybrid e Plug-In Hybrid.

Nuova Santa Fe, di cui avevamo visto la prima immagine pochi giorni fa, è la prima auto Hyundai in Europa, e il primo suv del brand a livello globale, a essere basato sulla nuova piattaforma Hyundai di terza generazione, che porta a miglioramenti di un certo livello in termini di performance, maneggevolezza, efficienza e sicurezza. L’auto sarà disponibile in Europa a partire da ottobre 2020.