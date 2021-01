Hyundai Santa Fe debutta in Italia con una versione speciale

editato in: da

Venti anni e assolutamente non sentirli. Esattamente due decenni fa faceva il suo esordio sul mercato italiano la Hyundai Santa Fe, un innovativo SUV caratterizzato da linee aggressive e soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Peculiarità che hanno determinato il successo commerciale di un modello diventato icona e portabandiera del marchio Hyundai in Europa e, non a caso, il suo più longevo in Europa.

Per celebrarne al meglio il ventesimo compleanno, gli ingegneri e i tecnici coreani hanno creato un’edizione speciale (ribattezzata “20th anniversary“) che introduce diverse novità stilistiche, tecnologiche e meccaniche degne di nota. Realizzato a partire dalla “base” del modello di quarta generazione, la Santa Fe edizione speciale arriva in Italia con una configurazione sette posti, motorizzazione ibrida e una dotazione di serie da prima della classe. Insomma, una vettura speciale per celebrare nel migliore dei modi un anniversario altrettanto speciale.

L’interno dell’abitacolo è caratterizzato da spazi ampi e armoniosi, con finiture di pregio e soluzioni hi-tech. La plancia è dominata da due display LCD: il Cluster Supervision da 12,3″, dal quale è possibile ricavare informazioni sul veicolo e sulle sue condizioni; il display touchscreen centrale da 10,25″, grazie al quale controllare le funzionalità del sistema di infotainment. Il supporto ad Apple Car e Android Auto, inoltre, permette di sincronizzare il proprio smartphone e utilizzarlo tramite i comandi a schermo dal display centrale.

Dotazione ricchissima anche per quel che riguarda i sistemi di sicurezza attiva a quelli di assistenza alla guida. La Hyundai Santa Fe “20th anniversary”, infatti, integra tutti i sistemi “Hyundai Smart Sense”, che migliorano la tenuta di strada e facilitano il controllo del veicolo anche sulle superfici più accidentate. Tra questi troviamo il “Blind-spot view monitor”, la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e il sistema Junction Turning, che aumenta la protezione in caso di eventuali incidenti agli incroci.

Sotto il cofano troviamo un sistema di trazione Full Hybrid composto dal motore turbo benzina a iniezione diretta Smartstream T-GDi con cilindrata da 1,6 litri e dal motore elettrico da 44,2 kW alimentato da una batteria ai polimeri di litio da 1,49 kWh. Un sistema capace di erogare fino a 230 cavalli di potenza e una coppia di 350 Nm e di regalare diverse soddisfazioni a chi si trova al volante di guida. Il motore termico, inoltre, è in grado di sfruttare il ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione LP EGR (Low-Pressure Exhaust Gas Recirculation) per ottimizzare ulteriormente l’efficienza.

La Hyundai Santa Fe “20th anniversary” è disponibile con garanzia 5 anni km illimitati a un prezzo di listino di 56.700 euro. In alternativa, è possibile acquistarla con la formula Hyundai i-Plus Gold, con anticipo di 22.900 euro e rate mensili di 349 euro.