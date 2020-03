Hyundai presenta a Hollywood la nuova Elantra, anche ibrida

editato in: da

Lancio in grande stile a Hollywood per la nuova Hyundai Elantra, presentata anche nella versione ibrida nella cornice dei The Lost Studios della città californiana. Si tratta del debutto mondiale dell’ultima versione della popolare berlina compatta realizzata dalla Casa coreana.

La produzione del nuovo modello di Hyundai, nelle due sue varianti, inizierà a partire dal prossimo autunno nello stabilimento di Ulsan, in Corea del Sud, e presso lo Hyundai Motor Manufacturing in Alabama, Stati Uniti.

La nuova Elantra, giunta alla sua settima generazione, si differenzia dalla versione precedente con linee ancora più tese e distintive. Un’enorme mascherina si estende fino ai fari: una precisa scelta dei designer coreani per conferire maggiore espressività alla parte anteriore della vettura. Nuovi anche i fanali, uniti da una striscia luminosa che ha la funzione di allargare visivamente la parte posteriore.

I motori della Hyundai Elantra disponibile in autunno per il mercato statunitense saranno due: il benzina aspirato 2.0 da 149 CV, abbinato alla trasmissione automatica Cvt, e l’ibrido. Quest’ultimo è riservato alla variante denominata Elantra Hybrid: il motore è composto da un 4 cilindri 1.6 L GDI Ciclo Atkinson e un’unità elettrica da 44 CV alimentato da batterie agli ioni di litio di 1,32 kWh, per una potenza di sistema di 139 CV. I consumi dichiarati (norme EPA) sono di 4,7 litri per 100 km.

Il passo più lungo rispetto ai modelli precedenti berline della Casa coreana, consente alla nuova Elantra di fornire un abitacolo più ampio e una linea del tetto più bassa che aumenta la sua eleganza, l’abitabilità e la dinamicità. La plancia è stata completamente ridisegnata con un volante dalle linee molto originali. Fanno il proprio debutto due schermi multimediali da 10,25 pollici, posizionati uno accanto all’altro per facilitarne la visualizzazione e l’uso.

La nuova Elantra è tra le prime auto della sua categoria che offre Android Auto e Apple CarPlay wireless. Tra le tante novità digitali della nuova creatura di Hyundai, c’è anche a Digital Key, una chiave virtuale da memorizzare all’interno di una specifica app del proprio smartphone che consente di sfruttare la tecnologia Bluetooth e i sensori Nf per i pagamenti senza fili. Possibile, inoltre, sbloccare le portiere e avviare il motore direttamente usando il cellulare.