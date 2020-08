Hyundai, nasce il nuovo brand IONIQ dedicato ai veicoli elettrici

editato in: da

Hyundai lancia IONIQ, il brand dedicato ai nuovi veicoli elettrici a batteria, con cui offrirà ai suoi clienti esperienze che mettono al centro dell’attenzione stili di vita connessi, in linea con la visione di Hyundai di “Progress for Humanity”.

Hyundai è costruttore leader nell’elettrificazione e metterà a frutto il suo know-how per introdurre tre nuovi modelli dedicati nei prossimi quattro anni, seguiti da modelli ancor più innovativi. La creazione del brand IONIQ risponde alla domanda in rapida crescita del mercato e accelera il piano Hyundai di guidare il mercato globale dei veicoli elettrici.

La Casa integrerà le sue attuali competenze nell’elettrificazione con future innovazioni che combinano design, tecnologie e servizi per esperienze “in car” e fuori. Cho Wonhong, Vice President e Global Chief Marketing Officer di Hyundai Motor Company, ha dichiarato: “Il brand IONIQ cambierà il paradigma dell’esperienza di mobilità elettrica dei clienti EV. Con la nuova importanza che riveste il vivere in modo connesso, offriremo esperienze elettrificate come parte integrante di uno stile di vita ecologico”.

Il termine IONIQ, “ion” (ione) e “unique” (unico), è stato introdotto per la prima volta quando Hyundai ha annunciato il Progetto IONIQ, un programma di ricerca e sviluppo a lungo termine incentrato sulla mobilità eco-sostenibile. Ha presentato nel 2016 un modello denominato IONIQ, prima e unica auto al mondo ad offrire la scelta tra tre propulsioni elettrificate: ibrida, ibrida plug-in ed elettrica. Ora IONIQ rappresenta il continuo e crescente impegno di Hyundai nei confronti della sostenibilità e dell’innovazione.

IONIQ continuerà a creare un nuovo equilibrio nella mobilità pulita. Con il nuovo brand, Hyundai lancerà una gamma di veicoli elettrici denominati da un numero; i pari saranno usati per le berline, i dispari per i SUV. Il primo sarà il CUV di medie dimensioni IONIQ 5, che sarà lanciato all’inizio del 2021 e che si basa sulla concept elettrica “45”, premiata per il design e presentata al Salone di Francoforte 2019.

Nel 2022 verrà lanciata sul mercato la berlina IONIQ 6 che si baserà sull’ultima concept EV Hyundai “Prophecy” presentata lo scorso marzo; all’inizio del 2024, sarà la volta del SUV di grandi dimensioni IONIQ 7. Il design dei veicoli del marchio avrà un tema comune, quello del “Timeless Value”, tutte le auto saranno ispirate a modelli del passato ma rappresenteranno un ponte verso il futuro.

Le vetture di IONIQ saranno basate su una Piattaforma Modulare Elettrica Globale, conosciuta come E-GMP, che permetterà una ricarica rapida e un’ampia autonomia di guida. Hyundai Motor Group mira a vendere, entro il 2025, un milione di veicoli elettrificati e a raggiungere la quota del 10% per diventare un leader globale dei veicoli elettrici.