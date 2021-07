Hyundai, la nuova berlina ‘N’ da 280 cavalli

editato in: da

Il marchio “N” arriva anche su Hyundai. La casa coreana ha presentato la nuova Elantra “N”, la nuova berlina ad alte prestazioni variante della All New Elantra, sul mercato dall’aprile 2020, che aggiunge al modello sopraccitato la possibilità di un’esperienza di guida dinamica ed elementi di design speciali appositamente realizzati, non inclusi nel modello standard.

Sotto al cofano è presente il propulsore da 2 litri turbo da 280 CV di potenza, che porta l’auto a raggiungere la velocità massima di 250 km orari con un’accelerazione da 0 a 100 in km/h in 5,3 secondi. Elantra N, che rientra a pieno titolo nella gamma dei modelli sportivi di Hyundai, è dotata di varie funzionalità per ottimizzare le performance e l’esperienza di guida.

La vettura è stata realizzata su modello delle auto da rally WRC, che prevede la riduzione totale del peso con la massimizzazione delle prestazioni, Launch Control e un sistema di valvole di scarico variabile: questi accorgimenti hanno permesso una risposta più pronta del motore di Elantra N. La Casa aggiunge differenti elementi di rinforzo alla carrozzeria, a cui poi si aggiunge anche una presa d’aria anteriore di maggiori dimensioni, che favorisce il raffreddamento del motore.

La luce dello stop ha forma analoga alle vetture da competizione, i cerchi misurano 19″ e per la prima volta montano pneumatici Michelin (primo produttore al mondo) Sport. Anche il sistema di Infotainment è pensato per il divertimento su pista ed è dotato di un display indicante le caratteristiche sportive N, così i conducenti hanno la possibilità di controllare in ogni istante le prestazioni tecniche della vettura. Tra queste, si trovano le temperature dell’olio e del liquido di raffreddamento, la coppia e la pressione del turbo, difficili da controllare nella maggior parte delle auto, e che rappresentano un plus per questo tipo di autoveicolo.

Con il passare del tempo, infine, sarà disponibile anche l’app “Hyundai Motor”, dove i conducenti potranno verificare le loro prestazioni direttamente su smartphone e tablet. Non ci sono, al momento, indicazioni sul probabile prezzo di listino di Hyundai Elantra N. La nuova variante della berlina porta il meglio delle alte prestazioni e della praticità.