Hyundai Kona, ecco la nuova versione del suv coreano

Hyundai Kona si aggiorna e diventa più grintosa

Hyundai presenta la nuova Kona, con un design inedito, che per la prima volta dà la possibilità ai clienti di scegliere anche l’allestimento sportivo N Line, in grado di conferire al modello un nuovo look dinamico.

E non è tutto, sulla vettura di successo troviamo una gamma di powertrain rinnovata, con l’aggiunta di nuove versioni eco-friendly e sportive, la connettività migliorata, insieme alla sua funzionalità, che rendono l’esperienza di guida su strada ancora più confortevole.

Un’auto che rappresenta una storia di successo per Hyundai in Europa fin dalla sua introduzione nel 2017, con una quota di mercato in rapida crescita. In soli tre anni, il SUV compatto è diventato uno dei modelli Hyundai più apprezzati. Il suo design è stato costantemente elogiato dai clienti e dalla critica e ha ottenuto importanti riconoscimenti tra i quali l’iF Design Award, il Red Dot Award 2018 e l’IDEA design award 2018.

Hyundai Kona ha un ruolo chiave nella strategia di elettrificazione del brand, combinando powertrain elettrificati allo stile dei SUV compatti. È stato il primo SUV della Casa disponibile con una gamma di motori elettrificati. A partire da marzo, Hyundai ha avviato la produzione di Kona Electric nel suo impianto produttivo in Repubblica Ceca e ora amplia l’elettrificazione della gamma Kona con l’introduzione della tecnologia mild hybrid 48-volt sui motori diesel e benzina.

Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe, ha dichiarato: “La clientela odierna sul mercato auto richiede sempre più SUV e soluzioni elettrificate, Hyundai sta rispondendo con una combinazione di entrambi. Kona ha giocato un ruolo chiave nel successo degli ultimi anni di Hyundai in Europa, diventando uno dei modelli più apprezzati. Per questo motivo è importante per noi rafforzare e migliorare il modello, in modo da poter continuare a fornire ai nostri clienti il miglior prodotto possibile”.

SangYup Lee, Senior Vice President, Head of Hyundai Global Design Center, continua: “È interessante notare come ci sia un’atmosfera felice comune a molti clienti Kona. Il nostro design trae ispirazione da questo spirito positivo ed è dedicato a tutti gli esploratori là fuori che affrontano la vita con un sorriso. Nonostante le ottime recensioni che la versione uscente di Kona ha ottenuto per il suo stile, il Design Team di Hyundai non ha voluto accontentarsi. Invece che riposarci sugli allori, abbiamo ascoltato le richieste della clientela e siamo tornati sui nostri tavoli da lavoro per portare il design di Kona ad un livello successivo”.

Hyundai Kona, nella sua nuova versione, sarà disponibile anche nella variante N Line (come altri modelli sportivi del brand) per la primissima volta, in grado di unire in un unico prodotto il divertimento di guida e uno stile emozionante. Kona N Line si distingue per il frontale e il posteriore sportivi, i dettagli esterni in tinta carrozzeria e i cerchi dedicati con taglio a diamante. Il frontale spicca grazie alle caratteristiche dinamiche del paraurti anteriore, che si unisce armoniosamente con i passaruota in tinta con la carrozzeria. La versione N Line presenta un caratteristico spoiler aerodinamico in stile N. La vista laterale presenta dei dettagli in tinta scocca e il nuovo rocker panel, nuovi cerchi in lega da 18 pollici con design dedicato.

Il paraurti posteriore incorpora un grande diffusore aerodinamico centrale e un doppio scarico laterale. Gli interni sono ora disponibili con un pacchetto N Line dedicato in colore nero con sedili in tessuto, pelle o scamosciati. Sono stati inseriti inoltre degli elementi che donano un tocco ancora più sportivo all’abitacolo dell’auto, le cuciture rosse, i pedali in metallo e il logo N sul pomello del cambio.