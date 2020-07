Hyundai Kona, numeri da record per l’elettrica ai vertici della categoria

editato in: da

Continua il grande successo di Hyundai Kona Electric: il SUV compatto a emissioni zero della casa automobilistica coreana, infatti, ha da poco superato il prestigioso traguardo delle 100 mila unità vendute in tutto il mondo. Alla data del 30 giugno 2020, a soli due anni dal lancio avvenuto nel marzo del 2019, le vendite totali di Kona Electric hanno raggiunto quota 103.719 unità a livello mondiale.

I numeri di vendite al di fuori del mercato coreano rappresentano più del 75% delle vendite totali per il modello della Casa di Seul. Un successo straordinario per il SUV elettrico di Hyundai che nel corso degli ultimi due anni ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti grazie a caratteristiche come l’autonomia al vertice della sua categoria, la sua capacità di ricarica rapida e le dotazioni di sicurezza e comfort del modello.

Nella prima edizione dei Top Gear Electric Awards, andati in scena il mese scorso, Hyundai Kona è stata eletta ‘Best Small Family Car’: un riconoscimento ottenuto grazie alle prestazioni espresse dal modello nel corso di un viaggio durato 24 ore, su un totale di 1600 km attraverso l’Europa.

In precedenza, la Hyundai Kona Electric era già stata nominata ‘Best Electric Vehicle‘ dal U.S. News & World Report. Nel 2019 il SUV cento per cento elettrico dell’azienda automobilistica coreana si è aggiudicato il titolo di ‘North American Utility Vehicle of the Year‘.

Nello stesso anno, WardsAuto aveva menzionato Kona Electric nella lista dei dieci migliori motori dell’anno. Nel 2018, invece, sono arrivati altri due prestigiosi riconoscimenti: la versione Electric ha ottenuto i ‘Best Car of the Year‘, premio assegnato del giornale spagnolo ‘ABC’, mentre Auto Express l’ha nominata ‘Affordable Electric Car’ dell’anno.

Il traguardo delle 100 mila unità vendute in tutto il mondo, arrivato in seguito a due anni pieni di premi per Hyundai Kona, è stato commentato così dall’azienda di Seul: che ha da poco svelato i dettagli sulla nuova gamma di propulsori di Hyundai Santa Fe: “Il successo di Kona Electric testimonia ancora una volta l’impegno di Hyundai per la mobilità a zero emissioni, che vede nell’elettrificazione una parte fondamentale della sua strategia di lungo termine”.

Una strategia fondamentale per Hyundai che ha dato il via alla produzione di Kona Electric anche in Europa. La Casa di Seul, entro il 2025, punta a vendere 560mila auto elettriche in tutto il mondo, in aggiunta ai modelli a idrogeno della gamma.