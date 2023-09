Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai In arrivo la seconda generazione di Hyundai Kona: ancora più confortevole ed efficiente

Live unlimited è la nuova campagna di lancio di Hyundai Kona, on air in Italia da domenica 10 settembre. La campagna è declinata in differenti formati e mette in evidenza le caratteristiche altamente tecnologiche e lo spirito del nuovo modello attraverso il filtro dell’emozione e della fantasia.

Hyundai invita i nuovi potenziali clienti a non porsi limiti e ad accogliere soluzioni innovative nella vita di tutti i giorni, come quella rappresentata dalla mobilità sostenibile.

Lo spot

Nella nuova pubblicità Kona è la protagonista di un viaggio fantastico per le strade di una città, nato dall’immaginazione di un bambino che interpreta il passato a bordo dell’auto.

La campagna di Nuova Kona si abbina perfettamente alla visione del brand “Progress for Humanity”: rendere il progresso alla portata di tutti, costruire un futuro migliore e sostenibile attraverso la tecnologia e offrire ai clienti un’esperienza a bordo sempre più positiva.

Lo spirito della nuova Kona

La convinzione che non esistono limiti insuperabili incarna perfettamente lo spirito di Nuova Hyundai Kona – già disponibile nelle motorizzazioni benzina, mild-hybrid e full-hybrid.

La variante Hybrid oggi è il perfetto compromesso tra efficienza e prestazioni che – grazie al supporto del motore elettrico e al recupero dell’energia in frenata – assicura percorrenze e livelli di emissioni ai vertici della categoria e una guida sempre fluida e piacevole.

Il sistema full-hybrid di Hyundai si caratterizza per la presenza di un cambio a doppia frizione a sei rapporti per un piacere di guida sempre appagante, massimizzando al contempo l’efficienza di marcia.

Il B-SUV future-ready: i motori

Quella appena presentata è la seconda generazione del SUV di successo Kona, che oggi stabilisce un nuovo standard nel segmento dei B-SUV, offrendo una delle gamme più complete per quanto riguarda i powertrain.

Accanto alla versione 100% elettrica, infatti, i clienti possono scegliere tra le varianti full-hybrid (HEV), mild-hybrid e a combustione interna (ICE).

Hyundai ha deciso di adottare un approccio opposto a quello convenzionale, creando l’intera gamma partendo dalla versione elettrica, e dando al modello un design unico, l’abitacolo spazioso e confortevole, ottime doti di efficienza.

L’auto mette a disposizione del cliente tecnologie avanzate di ultimissima generazione; per citarne alcune, possiamo fare riferimento ai più recenti sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai SmartSense, alla funzione Digital Key 2 Touch – per aprire, chiudere e avviare il veicolo tramite smartphone – al doppio display da 12,3 pollici in grado di offrire al conducente un’esperienza coinvolgente e interattiva.

Abitabilità e comfort sono di altissimo livello, grazie a soluzioni quali i sedili di spessore ridotto e la leva del cambio automatico posizionata dietro al volante. La Nuova Hyundai Kona sarà sempre aggiornata per tutto il suo ciclo di vita, grazie a funzioni avanzate come gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA).

Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing, Product & PR di Hyundai Motor Europe, ha dichiarato: “L’impegno di Hyundai per l’innovazione e l’approccio incentrato sul cliente ci spingono a superare continuamente i limiti e a ridefinire le esperienze di guida. La seconda generazione di Kona è espressione dei valori del brand, unendo design progressivo, tecnologia avanzata e comfort, e testimonia l’impegno costante di Hyundai nel fornire ai clienti veicoli capaci di supportare i clienti nella vita di tutti i giorni e di superare le loro aspettative, avendo sempre come obiettivo il futuro della mobilità”.