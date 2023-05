Hyundai Kona, come aggiudicarsela per primi

Fonte: ufficio stampa Il nuovo SUV sudcoreano può essere finalmente prenotato compilando un form sul sito

Tra le auto più attese del 2023. Non fosse altro per una versatilità che, a oggi, nessun altro modello è stato in grado di mostrare. Hyundai Kuna, arrivata alla sua seconda generazione, ha infatti tutte le carte in regola per rivoluzionare uno dei segmenti di mercato a più rapida crescita.

Atteso sul mercato per la fine di questa estate, il nuovo B-SUV del produttore sudcoreano sarà caratterizzato da novità su tutti i fronti. Si parte dal nuovo design, ancora più sportivo e aggressivo rispetto alla versione precedente; per arrivare alla nuova gamma di motorizzazioni, in grado di accontentare anche gli automobilisti dai gusti più difficili. La Nuova Kona è più ampia e spaziosa rispetto al passato, senza che la sua vocazione urbana ne risenta: il SUV si guida agilmente anche nel traffico cittadino.

Un SUV per tutti i gusti

La versatilità è il suo punto forte. Leggendo le specifiche tecniche della Nuova Hyundai Kona non si può che restare impressionati dall’alto livello di versatilità e personalizzazione che questo modello offre.

Si pensi alla sola gamma di motorizzazioni, ad esempio. Il nuovo B-SUV del produttore sudcoreano può essere infatti acquistata con powertrain full-hybrid, motorizzazione plug-in hybrid e (dopo l’estate 2023) in versione full-electric. Insomma, una vettura per tutti i gusti, che fa dell’efficienza e dell’abbattimento delle emissioni locali di CO2 il proprio obiettivo primario.

Un approccio olistico, che troviamo replicato anche nella progettazione degli esterni e degli interni. Più larga e spaziosa rispetto al passato, l’ultima nata in casa Hyundai presenta un design caratterizzato da un motivo “a pixel” mutuato dalla gamma elettrica IONIQ.

Non mancano, poi, le più recenti tecnologie Hyundai SmartSense con ADAS e sistemi di sicurezza di ultima generazione, capaci di raggiungere un livello di guida autonoma di livello 2.

Come prenotare la Hyundai Kona

Come anticipato, il produttore sudcoreano ha dato il via a un’iniziativa rivolta a tutti coloro che non vogliono lasciarsi scappare l’opportunità di essere tra i primi a guidare il suo nuovo B-SUV. Partecipando a “Nuova KONA – Be the First” si avrà infatti la possibilità di preordinare l’ultima nata in casa Hyundai, indicando colore, allestimento e motorizzazione desiderata.

Tutto quello che si deve fare è compilare il form presente sulla pagina dedicata sul sito web ufficiale del marchio inserendo i propri dati personali e scegliendo il concessionario più vicino e scaricare il voucher per il preordine. A questo punto sarà possibile recarsi presso lo showroom selezionato, configurare il veicolo come si preferisce – indicando motorizzazione e alimentazione, colore e allestimento – e versare la somma di 250 euro a titolo di caparra.

La compilazione del form e la sottoscrizione del contratto di preordine non sono comunque vincolanti in alcun modo. L’utente potrà infatti decidere di recedere fino al 31 agosto prossimo, data ultima per vedere dal vivo il nuovo suv del produttore sud e scegliere se confermare l’acquisto o meno. Se si deciderà di comprare il SUV, la somma versata verrà scalata come anticipo dal prezzo finale di acquisto; in caso contrario sarà interamente restituita.