Hyundai IONIQ 5, il nuovo SUV si ricarica come uno smartphone

Ioniq 5, il nuovo Suv di Hyundai: come è fatto

Hyundai Motor Company lancia IONIQ 5 durante un evento virtuale in anteprima mondiale. Come primo modello del nuovo marchio IONIQ di Hyundai dedicato ai veicoli elettrici a batteria (BEV), l’auto ridefinsice lo stile di vita della mobilità elettrica con caratteristiche sostenibili e innovative.

Si basa sull’architettura BEV dedicata di Hyundai Motor Group denominata Electric-Global Modular Platform (E-GMP), che gli consente di avere proporzioni uniche su un passo allungato. IONIQ 5 offre interni dal design innovativo con materiali ecocompatibili in molti punti di contatto, prestazioni elevate abbinate alla ricarica ultraveloce e una funzione Vehicle-to-Load (V2L), nonché connettività avanzata e funzioni di assistenza alla guida in grado di offrire la migliore esperienza in auto, garantendo il massimo della sicurezza.

Il design progressivo di IONIQ 5 rappresenta un allontanamento dalle forme del passato, esplorando una nuova libertà di progettazione offerta dalla piattaforma BEV dedicata. Rievocando Hyundai Pony, la prima vettura di produzione dell’azienda, IONIQ 5 mette in evidenza il viaggio di 45 anni compiuto dal brand, per diventare parte dello stile di vita dei clienti, creando un filo conduttore dal passato al presente e al futuro. Questa è la ridefinizione del design senza tempo, un tema che si espanderà con la crescita della gamma IONIQ.

La filosofia “Living Space” si nota in tutto l’abitacolo, in particolare sulla console centrale mobile. L’interno è completamente modulabile e consente una maggiore libertà di movimento. Con i rivestimenti chiari, l’atmosfera è rilassante e quasi tutte le superfici sono realizzate in materiali eco-compatibili e di provenienza sostenibile. Il nuovo SUV elettrico IONIQ 5 è dotato di sedili anteriori regolabili elettronicamente, si reclinano all’angolazione ottimale, offrendo una sensazione confortevole per l’occupante. Hyundai ha ridotto lo spessore di quelli anteriori del 30%, offrendo più spazio per chi è seduto in seconda fila.

IONIQ 5 è disponibile con una gamma di configurazioni di potenza elettrica (PE) per soddisfare le esigenze di mobilità di ogni cliente, senza compromessi sulle prestazioni. I clienti possono scegliere tra due opzioni di pacco batteria, 58 kWh o 72,6 kWh, e due layout per il motore elettrico, con un solo motore posteriore o con entrambi i motori, anteriore e posteriore. Tutte le varianti PE offrono un’autonomia eccezionale e una velocità massima di 185 km/h.

In cima alla gamma di motori elettrici c’è l’opzione con trazione integrale (AWD) abbinata alla batteria da 72,6 kWh, che produce una potenza combinata di 225 kWh e 605 Nm di coppia. Questa configurazione può passare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. Se equipaggiato con due ruote motrici (2WD) e batteria da 72,6 kWh, l’autonomia massima di IONIQ 5 con una singola carica è di circa 470-480 km secondo il ciclo WLTP.

La nuova piattaforma Hyundai E-GMP di IONIQ 5 può supportare infrastrutture di ricarica sia da 400 V che da 800 V, senza la necessità di componenti o adattatori aggiuntivi. È un’inedita e innovativa tecnologia che sfrutta il motore e l’inverter per aumentare la tensione da 400 V a 800 V e garantire una ricarica stabile. Con un caricabatterie da 350 kW, il CUV si può caricare dal 10 all’80% in soli 18 minuti. In 5 minuti si possono ottenere 100 km di autonomia, secondo il ciclo WLTP.

Infine IONIQ 5 fornisce anche un’innovativa funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente ai clienti di caricare qualsiasi dispositivo elettrico, come biciclette elettriche, scooter o attrezzature da campeggio e, perché no, anche un’altra auto, fungendo da caricatore su ruote. Può fornire fino a 3,6 kW di potenza, la porta V2L si trova sotto i sedili della seconda fila e può essere attivata quando un veicolo è acceso. Un’altra porta V2L si trova nel vano di ricarica all’esterno. Utilizzando un convertitore, i clienti possono caricare apparecchiature elettriche ad alta potenza. Ancora non abbiamo informazioni relative ai prezzi ma l’auto arriverà nelle concessionarie entro la metà del 2021.