Hyundai Ioniq 5, il nuovo crossover è acquistabile online

La nuova Hyundai Ioniq 5 sarà acquistabile direttamente su internet. L’inedito crossover 100% elettrico della Casa sudcoreana verrà infatti lanciato sulla piattaforma online Hyundai Click to Buy.

Il nome Ioniq è sinonimo di mobilità sostenibile. La berlina capostipite Hyundai Ioniq, lanciata nel 2016 è infatti disponibile con numerose alimentazioni: plug-in hybrid, full hybrid e full electric. Il crossover Ioniq 5 prosegue ora tale filosofia ‘green’. Nasce sulla piattaforma E-GMP e consente la ricarica ultra rapida mediante le colonnine fino a 350 kW di potenza. Inoltre la vettura offre interni con materiali eco-friendly ed è dotata della funzione Vehicle-to-Load (V2L), che fornisce energia elettrica ad altri veicoli o persino a una infrastruttura.

L’allestimento d’ingresso è denominato Progress. Prevede la batteria da 58 kWh e la trazione posteriore. Tra gli elementi di serie include la configurazione da 800V per poter ricaricare dal 10% all’80% l’auto in un intervallo di soli 18 minuti. La Ioniq 5 ‘top di gamma’ è invece il modello Evolution. La batteria in questo caso ha una capacità di 72,6 kWh, mentre la trazione è integrale AWD. Di base a bordo ci sono i sedili anteriori con dispositivo relax, l’Head-Up Display, il tetto a pannelli solari e la Realtà Aumentata, che permette al conducente una visuale stile videogioco.

Coloro che ordineranno il crossover potranno optare tra 2 varianti di pacco batteria: da 58 kWh o da 72,6 kWh. Anche le tipologie di trazione sono doppie: posteriore o integrale. In quest’ultimo frangente Ioniq 5 monta un motore elettrico per asse. L’autonomia del B-SUV sudcoreano raggiunge i 481 km nel ciclo misto e addirittura i 686 km nel ciclo urbano. Ioniq 5 con spinta 4×4 è in grado di sprigionare 225 kW di potenza e 605 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,2 secondi.

Come detto, la vettura sarà ordinabile su Hyundai Click to Buy. Si tratta di una soluzione di e-commerce end-to-end innovativa e accessibile anche agli utenti meno avvezzi ai nuovi strumenti digitali. Da listino, il prezzo della Hyundai Ioniq 5, in versione Progress, parte da 44.750 euro. Il crossover, infine, rispetta il ciclo di omologazione WLTP e dispone della garanzia di 8 anni/160.000 km sulla batteria ad alta tensione.