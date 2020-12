Hyundai IONIQ 5, svelati nuovi dettagli: ricarica in soli 18 minuti

editato in: da

Hyundai presenta la nuova IONIQ 5 e pian piano ci svela inediti e interessanti dettagli di quello che è il primo modello del nuovo brand IONIQ dedicato agli EV, veicolo che ha un ruolo fondamentale per la Casa, visto che segna l’inizio di una nuova era per i veicoli elettrici.

Nuova IONIQ 5 è un CUV a batteria di medie dimensioni che sarà lanciato sul mercato nella prima metà del 2021. Hyundai sta riaffermando il suo grande impegno verso la transizione a fornitore di soluzioni di mobilità smart e la sua dedizione per la mobilità ecosostenibile, e lo fa anche attraverso lo sviluppo di un veicolo elettrico con tecnologie all’avanguardia e di ultima generazione.

Nuova IONIQ 5 è uno dei primi veicoli elettrici a batteria al mondo, oltre che il primo che proviene da un marchio generalista, a essere equipaggiato con un caricatore di bordo ad alta potenza da 800 volt. Il nuovo modello è in grado di supportare la ricarica in corrente alternata AC a 11 kWh e la ricarica ultrarapida in corrente continua DC fino a 232 kWh. Questo significa che sono garantite performance sempre elevate e un’ottimizzazione del peso e dello spazio attraverso il sistema a batteria a 800 volt.

Il linguaggio stilistico specifico di Nuova IONIQ 5 è innovativo e audace e si ispira sia alla filosofia del brand che all’estetica ereditata dal design tipico di Hyundai. Nuova IONIQ 5 è il primo modello Hyundai costruito sulla piattaforma E-GMP (Electric global Modular Platform) del brand dedicata ai veicoli elettrici, che offre una migliore efficienza grazie alla capacità di ricarica più rapida e una maggiore autonomia di guida. Per arrivare dal 10 all’80% della carica bastano solo 18 minuti, lo assicura il marchio coreano.

I nuovi dettagli su IONIQ 5 saranno svelati nel corso delle prossime settimane attraverso un puzzle sui social. Saranno rese note maggior informazioni sul concept degli interni, sulle caratteristiche di sicurezza e connettività e anche sulla capacità di ricarica e sul design. I puzzle offriranno un primo assaggio delle principali funzionalità del modello, anticipandone la presentazione ufficiale. E dopo il lancio sul mercato della Nuova IONIQ 5, verranno messe in commercio la berlina IONIQ 6 e il SUV di grandi dimensioni IONIQ 7.