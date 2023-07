Hyundai Ioniq 5 N: la prima elettrica ad alte prestazioni

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai La Hyundai Ioniq 5 N è la prima N elettrica

In occasione dell’edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed si registra il debutto della nuova Hyundai IONIQ 5 N. Si tratta della prima elettrica del brand N di Hyundai che raggruppa i modelli ad alte prestazioni realizzati dall’azienda coreana. Con questo nuovo progetto, Hyundai dà il via ufficiale alla strategia di elettrificazione di N che, nel prossimo futuro, registrerà l’arrivo di ulteriori modelli a zero emissioni.

Fino a 650 CV di potenza

La nuova Hyundai IONIQ 5 N è, quindi, il primo modello completamente elettrico del brand N e il Goodwood Festival of Speed rappresenta il palcoscenico giusto per un debutto in pubblico in grande stile. L’edizione 2023 dell’evento, infatti, ha portato all’esordio diverse novità sportive per il settore delle quattro ruote come il nuovo prototipo ibrido di Lamborghini.

Alla base del progetto di Hyundai c’è la piattaforma E-GMP (Electrified-Global Modular Platform), già utilizzata per altri modelli della gamma IONIQ. La vettura può contare su un sistema composto da due motori elettrici, uno anteriore e uno posteriore, per una potenza complessiva di 609 CV che, attivando la funzione N Grin Boost, arriva fino a ben 650 CV.

A garantire una corretta gestione di tutta questa potenza è il nuovo inverter a due stadi che offre una migliore efficienza energetica, riuscendo a gestire l’output di potenza maggiore. La sportiva elettrica di Hyundai presenta anche l’N Launch Control, con tre diversi livelli di trazione per migliorare le partenze.

Prima di andare in pista l’automobilista può attivare una funzione di precondizionamento, denominata N Battery Pre-conditioning, scegliendo tra la modalità Drag, pensata per realizzare un giro veloce, e la modalità Track, ideale per mantenere alte prestazioni per un lungo periodo di tempo.

La vettura presenta inoltre il sistema frenante più potente della gamma Hyundai, con dischi anteriori da 40 mm e pinze monoblocco a quattro pistoncini e dischi anteriori da 360 mm. Hyundai ha reinterpretato il sistema di frenata rigenerativa per ottenere un ulteriore miglioramento delle prestazioni in frenata.

Per aumentare il divertimento alla guida ci sono le funzioni N e-shift e N Active Sound +. Il primo è in grado di simulare i cambi di marcia tipici della trasmissione a doppia frizione e 8 rapporti dei modelli N con motore a combustione, regolando di conseguenza l’erogazione della coppia. Il secondo, invece, presenta un sistema di 10 altoparlanti con tre temi sonori distinti, andando a simulare il sound delle tradizionali sportive ICE.

Prestazioni da vera sportiva

In termini di prestazioni, la nuova IONIQ 5 N, pronta ad arricchire il listino della Hyundai IONIQ 5, presenta una velocità massima di 260 km/h con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in 3,4 secondi (grazie all’attivazione della funzione N Grin Boost).

La nuova elettrica di casa Hyundai punta quindi a garantire tanta sportività, con accelerazioni rapide e la possibilità di raggiungere una velocità di punta elevata, nonostante le dimensioni “importanti” (la vettura è lunga oltre 4,7 metri).

Per prestazioni sportive in tutti i contesti di utilizzo, Hyundai ha scelto pneumatici Pirelli P-Zero 275/35R21. A supportare la IONIQ 5 N c’è una nuova batteria da 84 kWh di capacità. C’è anche il supporto alla ricarica da 350 kW.

Grazie alla ricarica rapida è possibile passare dal 10% all’80% di carica della batteria in appena 18 minuti di “rifornimento”. Per il momento, non c’è ancora un dato ufficiale sull’autonomia della nuova sportiva della casa coreana.